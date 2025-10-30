Canosa contó en vivo lo que todos sospechaban de Milei: "Yo me acuerdo".

La periodista Viviana Canosa lanzó una dura crítica contra el presidente Javier Milei y lo fulminó en vivo. Qué dijo en el programa que conduce en el canal de stream Carnaval.

"Yo me acuerdo cuando Javier Milei prometía que íbamos a cobrar en dólares", recordó Canosa, a semanas de que se cumplan dos años de gobierno del libertario. Hace unos días, La Libertad Avanza (LLA) ganó las elecciones legislativas, pero la crisis se sigue profundizando.

Luego, Viviana Canosa expresó: "Recién lo veíamos con Fantino, que estuvo el lunes. ¿Ustedes se acuerdan de esa entrevista, mano a mano con Fantino, que tenía el celular?". En esa entrevista, el conductor de Neura le preguntó si estaba en condiciones de "dolarizar" la economía, a lo que Milei, en palabras de Canosa, le dijo: "Sí, por supuesto, te lo puedo mostrar". "

"No dolarizamos una chota y vamos a pasar de la mentira de la dolarización a cobrar con ticket canasta", consideró la periodista.

El cuestionamiento de Canosa a Milei: "Estamos perdiendo la identidad"

En el mismo programa, Canosa insistió con sus cuestionamientos a Javier Milei. "El 9 de julio el Presidente ni aparece en el acto, no se pone la escarapela, la bandera se la puso en el Movistar Arena porque estaban en el horno en ese momento", expresó y agregó: "Estamos perdiendo la identidad argenta. Yo tengo 54 años y yo le quiero transmitir a mi hija, que tiene 12, los valores con los que yo crecí en mi casa. No me siento identificada en el país en el que vivo".