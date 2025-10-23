Canosa se la pudrió a Majul y lo llenó de dedos en vivo: "Das vergüenza".

La periodista Viviana Canosa se la pudrió a su colega Luis Majul y no se guardó nada. Qué dijo la periodista en el programa que conduce en el canal de stream Carnaval.

"Majul, das vergüenza, en serio. Le hacés mucho mal a la profesión, Luis", comenzó Viviana Canosa, quien hizo referencia a los dichos de Majul sobre la cancelación del presidente Javier Milei a una entrevista que iba a concederle.

Luego, Canosa continuó: "Él lo dice con una impunidad, que quiero que lo volvamos a ver. No puede hablar así un periodista. Yo te juro que mirá que he visto periodistas obsecuentes, pero tan arrastrados como Majul nunca vi",

"Nadie sabía que el Presidente iba a ir a lo de Majul. Si Majul no decía que el Presidente iba a ir y lo suspendió... ¡quedó peor!", siguió y concluyó: "No se puede operar así, esto no es periodismo. Esto hay que ponerlo en las escuelas de periodismo para decir 'esto no'".

Los dichos de Majul que provocaron la crítica de Canosa

Un día antes, el periodista reveló que Milei la canceló una entrevista en el piso de La Nación Más. "Mañana estaba comprometido a venir el presidente Milei al piso de La Nación Más y tomó la decisión de no venir", expresó el periodista y, en vivo, confesó: "Como periodista y como productor periodístico digo 'qué macana'. Pero, desde el punto de vista de la estrategia política, me parece que es correcto".