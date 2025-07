¿Por qué Netflix elimina un plan y cómo afecta a la suscripción?

Cómo es el nuevo plan de netflix

Una de las plataformas de streaming de películas y series que más usuarios disponen a nivel global es Netflix, debido al enorme catálogo que ofrece. Aunque puede que llegue a perder algunos de sus suscriptores tras el anuncio de eliminar uno de los planes más contratados y reemplazarlo por otro que dispone de una serie de cambios y agregados que no pasan para nada desapercibidos.

La presencia de determinados títulos en las plataformas depende del acuerdo que se haya alcanzado para que se encuentre disponible por un determinado tiempo. Esto genera un gasto en los derechos de distribución que en muchos casos no todos pueden afrontar o que se niegan a compartir con el fin de obtener una exclusividad. Además, se deben sumar las producciones originales que representan una inversión con el fin atraer a nuevas personas.

Cada acción en aplicaciones de streaming demanda una gran cantidad de dinero, y pareciera que Netflix tiene un plan con el fin de incrementar sus ganancias. "Elimina definitivamente su Plan Básico, el más barato sin publicidad hasta el momento. La plataforma da ahora a elegir entre el Plan Estándar con anuncios o el Plan Estándar", expresaron desde Hablando en Serie, como figura el usuario de X (Ex Twitter). Por ahora, el nuevo servicio no impactó en la Argentina.

Lo que se desprende en el mensaje es que se podrá acceder a un descuento del 30% en la suscripción mensual, pero cada tanto las películas y series van a ser interrumpidas por publicidades que no se podrán saltear. Algo similar sucede con Mercado Play, la plataforma de Mercado Libre, que suele ofrecer entre cinco o siete anuncios publicitarios dependiendo de la extensión del contenido que se está viendo. Este servicio contará con un precio de $5.999, mientras que la versión sin publicidad quedó fijada en $9.999.

"No es necesario que hagas nada para seguir disfrutando de Netflix. Si quieres probar el plan Estándar o el Premium, puede hacer el cambio en cualquier momento", informa el comunicado que algunos usuarios residentes en España comenzaron a recibir en sus casillas de mail. La modificación se realiza de manera directa desde plataforma y no se requiere salir de ella en ningún paso, además no se necesitan reingresar los datos de la tarjeta.

Cuáles son los televisores en los que Netflix deja de funcionar en agosto 2025

A medida que pasa el tiempo, las aplicaciones necesitan sumar parches de seguridad como ciertas mejoras para que el funcionamiento de las mismas se lleve a cabo sin ningún problema. Esto provoca que no todos los dispositivos se encuentren en condiciones de ejecutarlas de la manera que corresponde. Algo que dejará a ciertos Smart TV sin la posibilidad de acceder a Netflix cuando agosto se haga presente en el calendario.

Por lo tanto, los televisores que fueron fabricados antes del 2014 no serán más compatibles con la aplicación de Streaming. Se estima que las marcas más afectadas son Sony en lo que corresponde a la serie W95, W85, X85, X9 y X95, LG y Panasonic. La solución que queda va a ser conectar el celular y transmitir de allí o hacer uso de algún dispositivo que disponga Android o iOS y le de una segunda vida al Smart TV.