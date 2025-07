Los mejores 50 documentales de la historia de Netflix para ver online, según la Inteligencia Artificial

Netflix tiene un amplio catálogo de producciones que a veces hace que sea muy difícil decidir qué mirar. Sin embargo, la Inteligencia Artificial lo analizó por completo y determinó cuáles son los mejores 50 documentales de la historia de la plataforma para ver online.

La inteligencia artificial de Google, Gemini, analizó una vasta colección de documentales disponibles en Netflix para seleccionar los 50 títulos más influyentes y aclamados de la historia de la plataforma. El ranking no se basa solo en la popularidad, sino también en la relevancia temática, la innovación narrativa y el impacto cultural que cada producción generó. Además, tiene en cuenta reseñas del público y las críticas de los especialistas.

Desde investigaciones que te van a dejar pensando hasta retratos íntimos que tocan el corazón, la IA seleccionó una gran diversidad de géneros y enfoques que hasta permiten entender mejor el mundo que nos rodea. La lista contiene documentales true crime que revelan intrincados misterios, producciones sobre la naturaleza. biografías de figuras icónicas que inspiran y, también, documentales que abordan temas sociales y políticos urgentes, ofreciendo diferentes perspectivas y generando conciencia sobre desafíos contemporáneos.

13th

American Factory

My Octopus Teacher

Crip Camp

Disclosure

The Social Dilemma

Becoming

Miss Americana

High on the Hog: How African American Cuisine Transformed America

Athlete A

Chasing Coral

Icarus

Making a Murderer

Our Planet

Planet Earth II (aunque es de BBC, suele estar licenciado en Netflix)

Fyre: The Greatest Party That Never Happened

Knock Down the House

The Death and Life of Marsha P. Johnson

Abstract: The Art of Design

Chef's Table

Wild Wild Country

Evil Genius

Tiger King: Murder, Mayhem and Madness

The Keepers

Amanda Knox

Casting JonBenét

Jim & Andy: The Great Beyond

What Happened, Miss Simone?

Rolling Thunder Revue: A Bob Dylan Story by Martin Scorsese

Quincy

Homecoming: A Film by Beyoncé

Gaga: Five Foot Two

Twenty Feet from Stardom

Rising Phoenix

The Last Dance

Jeffrey Epstein: Filthy Rich

Don't F**k with Cats: Hunting an Internet Killer

Operation Varsity Blues: The College Admissions Scandal

Neymar: The Perfect Chaos

Naomi Osaka

Sr.

Descendant

The Elephant Whisperers

Pamela, a Love Story

Stutz

Vermeer: Beyond Time

Blackpink: Light Up the Sky

Money Heist: The Phenomenon

Mucho Mucho Amor: The Legend of Walter Mercado