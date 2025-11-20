La humillante burla de Viviana Canosa a Milei por Trump.

La periodista Viviana Canosa lanzó duras críticas contra el nuevo acuerdo comercial del Gobierno con Estados Unidos, el cual calificó como "delirante" y "el peor" posible. Además, se burló del vínculo entre el presidente Javier Milei y Donald Trump.

En Carnaval Stream, Viviana Canosa desglosó los puntos que considera absurdos del pacto con Estados Unidos. "Es tan delirante que nos comprometemos a comprar, por ejemplo, asado norteamericano, como si acá no tuviéramos carne o pollo", ironizó. Calificó el trato como "el peor acuerdo comercial que podríamos haber hecho" y denunció que la industria argentina queda desprotegida.

La conductora advirtió que el acuerdo no solo implica compras, sino también restricciones que benefician a Washington en su puja geopolítica con China. "Tenemos prohibido importar libremente productos sin antes consultar si cumplen con su criterio de producción con trabajo amigable", explicó Canosa. Inmediatamente, tradujo el impacto de esta cláusula en el comercio electrónico: "O sea, chau China, por ejemplo. Saluden a Temu y a Shein, que se van".

La humillante burla de Viviana Canosa a Milei por Trump.

La burla de Canosa a Milei: "Papá Donald Trump"

Finalmente, Canosa apuntó a un alineamiento que considera una sumisión. "Me pregunto, entre otras cosas, si la Casa Rosada se convirtió en una sucursal de la Casa Blanca", lanzó.

Culpó a la influencia norteamericana por la apertura de importaciones: "El mundo está defendiendo más que nunca su industria (...) pero en la Argentina hacemos todo lo contrario porque papá Donald Trump así lo dice". "Abrimos las importaciones de manera indiscriminada y sin criterio, afectando el trabajo de todos los argentinos", concluyó.