Millie Bobby Brown está atravesando uno de los peores momentos de su vida. Tras el éxito de Enola Holmes en Netflix y mientras esperamos el estreno de la cuarta temporada de Stranger Things, la actriz de 16 años tuvo que despedir a uno de sus seres más amados: su abuela.

Este martes 10 de noviembre, Millie Bobby Brown anunció el fallecimiento de su abuela en un posteó en Instagram junto con un emotivo mensaje despidiéndose de ella, a quien no pudo ver en persona a causa de la pandemia de Coronavirus.

"No hay palabras que tengan sentido en este momento. No hay ningún sentimiento que se pueda remarcar. La perdida es algo tan complejo, y estoy pasando por hechizos en los que no puedo dejar de llorar y después me pongo a reír recordando tantas memorias juntas, y luego me siento en silencio a tratar de entender lo que sucedió", comenzó escribiendo la joven actriz.

"El Alzheimer es malo. Es algo cruel. Quitar a alguien la capacidad para recordar recuerdos y luego la capacidad de funcionar como ser humano. Es tan difícil sentar allí y solo mirar. Siempre seré tu Millie Moos. Espero que me cuides y me protejas como lo hacías cuando era pequeña", agregó.

"Te ame más de lo que alguien podía amar. Les contaré a todos sobre ti y las lecciones que me enseñaste. Te agradeceré todos los días por las risas y los recuerdos que me diste a lo largo de mi vida hasta ahora. Toda mi vida ha sido increíble y he disfrutado de muchos aspectos, pero lo que más recordaré es despertarme en la casa de Nanny Ruth con el olor a papilla dulce y miel en el medio, con las noticias en la televisión y la ropa colgada en la cuerda", continuó Millie.

Millie Bobby Brown casi abandona la actuación por culpa de la serie Game of Thrones

Millie Bobby Brown alcanzó la fama mundial a la corta edad de 16 años tras interpretar a "Eleven" en la serie éxito de Netflix "Stranger Things". La joven actriz y modelo que actualmente protagoniza la película "Enola Holmes" no la tuvo para nada fácil en la industria del cine y la culpa fue de la serie de HBO "Game of Thrones". Al parecer, Brown confesó que no guarda los mejores recuerdos del show que casi la hace abandonar su carrera.

En una entrevista con el presentador de televisión Jimmy Fallon, Brown reveló que la rechzaron luego de audicionar para un papel en la show basado en los libros del reconocido George R. R Martin, "Game of Thrones". Tal fue el impacto negativo que le causó, que hasta pensó en abandonar la carrera de actriz y sus expectativas de brillar en Hollywood.

La oportunidad llegaría más adelante y de la mano de "Stranger Things", programa que la hizo protagonista. "Audicioné (como Eleven) y dos meses después me llamaron para decirme que querían tener una reunión virtual, y el resto es historia, la serie me dio la esperanza de volver a empezar", afirmó, en "The Tonight Show with Jimmy Fallon".