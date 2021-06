Se vacunó Radagast y festejó: "La vacunación es un acto individual, pero es un beneficio colectivo"

El comediante recibió la primera dosis de la vacuna contra el coronavirus y compartió un contundente mensaje a quienes lo acusaron de haberse puesto "un veneno".

El comediante, mago, actor y músico Agustín "Radagast" Aristarán recibió la primera dosis de la Sputnik V en el marco de la campaña nacional de vacunación contra el coronavirus. Si bien celebró la noticia, lanzó un fuerte mensaje para los antivacunas y para quienes lo acusaron de haberse vacunado por pertenecer a un partido político.

"Me vacuné. Tengo la Sputnik en mi cuerpo. Estoy re contento, no se me pegó nada en el cuerpo, creo que chip no tengo", anunció el comediante a través de su cuenta de Instagram. Debido a las preguntas que recibió por parte de sus seguidores, aclaró: "Me anoté hace un montón de tiempo, tengo un pequeño problema bronquial. Me llegó el momento de vacunarme, pensé que iba a tardar mucho más".

Luego, sobre la repercusión de la buena noticia que compartió a traves de stories, relató: "Me llegaron un montón de mensajes, el 97 por ciento buena onda. Hubo un porcentaje que no, pero había comentarios absurdos como que era de un partido político y por eso me había puesto la vacuna... Otros me decían que me había puesto un veneno, que me iba a morir y que iban a festejar. Nada, pelotudeces".

"Anotense. No es que le sacás el lugar a alguien por anotarte", propuso. "No se guíen por lo que dicen, guiémonos por lo que dice la ciencia, por los médicos que son los que saben. Si por ahí estás dudando, anotate. Creo en la ciencia, creo en las vacunas, creo en los médicos", sugirió.

Por último, insistió: "La vacunación es un acto individual, pero es un beneficio es colectivo". "El procedimiento es muy fácil: llegás, todos muy contentos, te explican todo, te aplican la vacuna, te quedás un rato para ver qué te pasa y te vas a tu casa. Deseo que toda la Argentina esté vacunada y el mundo entero y volvamos a la calle", completó.