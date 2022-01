Spotify retira la música de Neil Young tras su ultimátum sobre podcast de Joe Rogan

La música de Neil Young será retirada del servicio de streaming de Spotify después que el cantautor se opusiera a que sus canciones se reprodujeran en la misma plataforma que ofrece el podcast de Joe Rogan, informaron el miércoles la compañía y el músico.

A principios de esta semana, Young había publicado una carta dirigida a su mánager y a su sello discográfico, Warner Music Group, en la que exigía que Spotify dejara de emitir su música porque decía que Rogan difundía desinformación sobre las vacunas contra el COVID-19.

El miércoles, el cantante de "Heart of Gold" y "Rocking In the Free World" agradeció a su sello discográfico por "estar conmigo en mi decisión de retirar toda mi música de Spotify" y animó a otros músicos a hacer lo mismo.

"Spotify se ha convertido en el hogar de la amenazante desinformación frente al COVID", dijo en su sitio web. "Mentiras que se venden por dinero".

La compañía sueca dijo que trabajaba para equilibrar "tanto la seguridad de los oyentes como la libertad de los creadores" y que había eliminado más de 20.000 episodios de podcast relacionados con el COVID-19 de acuerdo con sus "políticas detalladas de contenido".

"Lamentamos la decisión de Neil de retirar su música de Spotify, pero esperamos darle la bienvenida pronto", dijo Spotify en un comunicado.

Rogan, de 54 años, es el presentador de "The Joe Rogan Experience", el podcast de mayor audiencia en Spotify, que tiene los derechos exclusivos del programa.

Ha suscitado polémica con sus opiniones sobre la pandemia, los mandatos gubernamentales y las vacunas para controlar la propagación del coronavirus.

A principios de este mes, 270 científicos y profesionales de la medicina firmaron una carta en la que instaban a Spotify a tomar medidas contra Rogan, acusándole de difundir falsedades en el podcast.

Young, de 76 años, dijo que Spotify representaba el 60% del streaming de su música a oyentes de todo el mundo. La retirada es "una gran pérdida que mi compañía discográfica debe absorber", dijo.

Con información de Reuters