Sony gana juicio en Reino Unido sobre los derechos de álbumes de Jimi Hendrix

La ilustración muestra el logotipo de Sony

Sony ​Music Entertainment salió victoriosa el martes de un juicio en Londres en que se reclamaban los derechos de ‌propiedad de los intérpretes ‌sobre los álbumes de Jimi Hendrix de la década de 1960, algo que, había advertido el sello, podría haber provocado el caos en la industria musical.

El Tribunal Superior de Londres dictaminó que el guitarrista Noel Redding y el baterista Mitch Mitchell cedieron efectivamente sus derechos sobre los álbumes de The ​Jimi Hendrix Experience y ⁠rechazó los argumentos de los demandantes de que el ‌streaming no estaba cubierto por un acuerdo de ⁠1966.

Sony había argumentado en el juicio ⁠del año pasado que el caso podría haber desencadenado una avalancha de demandas por parte de músicos de sesión y coristas ⁠que reclamaran lucrativas regalías por streaming si los demandantes ​hubieran tenido éxito.

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Ni Sony ni los abogados ‌que representan a los demandantes —dos empresas ‌a las que se cedieron los supuestos derechos de ⁠Redding y Mitchell— respondieron de inmediato a una solicitud de comentarios.

La demanda se refería a los tres álbumes de estudio de The Jimi Hendrix Experience, "Are You Experienced", "Axis: Bold As Love" ​y "Electric Ladyland", ‌publicados en 1967 y 1968.

Las grabaciones contribuyeron a marcar el inicio de la era de la música psicodélica y convirtieron a Hendrix en una superestrella del rock antes de su muerte en Londres en septiembre ⁠de 1970, a los 27 años.

Los descendientes de Redding y Mitchell, fallecidos en 2003 y 2008 respectivamente, habían cedido cualquier derecho que pudieran tener a dos empresas que demandaron a Sony en 2022.

Ambas pidieron que se les reconociera como propietarios de una parte de los derechos de autor de las grabaciones sonoras y de ‌los derechos de propiedad de los intérpretes de los tres álbumes de The Jimi Hendrix Experience.

Los abogados de Sony argumentaron que, en 1966, la banda cedió los derechos de explotación de las grabaciones "por cualquier método conocido en la actualidad o que se ‌conozca en el futuro". También citaron los acuerdos firmados por Redding y Mitchell para retirar las demandas a principios de la década ‌de 1970.

El juez ⁠Edwin Johnson falló a favor de Sony y desestimó la demanda en un fallo escrito, en ​el que dijo que el acuerdo que firmaron Redding y Mitchell "no se limitaba a ningún método concreto para la distribución de música".

Con información de Reuters