Las 5 cosas que no hay que hacer para vivir más tiempo y ser feliz según un médico de 100 años

Descubrí las 5 cosas que no hay que hacer para vivir más tiempo y ser feliz, según un médico de 100 años. Consejos y recomendaciones a tener en cuenta.

Las cinco cosas que no hay que hacer según un médico de 101 años.

Vivir más tiempo y ser feliz son metas que todos compartimos, pero ¿alguna vez te preguntaste qué consejos podría darte alguien que ha vivido un siglo? Un médico y neurólogo de 100 años, con una carrera que abarca más de 75 años, comparte sus reglas de estilo de vida para mantenerse saludable y mentalmente alerta.

Este artículo se basa en sus recomendaciones y ofrece una perspectiva única sobre cómo vivir una vida plena y longeva.

Los consejos de un médico para llegar a los 100 años: mantenerse activo y en forma

El médico Howard Tucker, quién tiene 100 años y ejerce la medicina desde 1945, enfatiza la importancia de mantenerse activo en la vida laboral. Según él, muchas personas que se jubilan y se vuelven inactivas en su rutina diaria corren un mayor riesgo de deterioro cognitivo. Esto es algo que no hay que hacer. Si tenés la oportunidad de seguir trabajando en algo que disfrutás, considerá retrasar la jubilación.

Mantenerse físicamente activo es otro pilar fundamental para una vida larga y saludable. Este médico practicó natación, trotar, caminar y esquiar hasta bien entrada la década de los '80. "Si bien ya no esquío y no soy tan activo como antes, trato de recorrer al menos tres millas en mi caminadora a un ritmo acelerado la mayoría de los días de la semana", dice Tucker.

Otros consejos clave: Hábitos saludables y moderación

Howard Tucker se mantiene activo y sigue dando consejos para vivir una vida plena.

Fumar es un hábito que este médico nunca adoptó y se lo recomienda a todos sus pacientes. Desde su juventud, comprendió la importancia de no poner nada más que aire fresco en sus pulmones. Hoy en día, sabemos que fumar provoca una serie de enfermedades graves, incluidas las cardiovasculares y el cáncer, e incluso puede afectar la expectativa de vida general.

Otro aspecto clave para Tucker es la moderación para mantener un estilo de vida saludable. Mantener una dieta equilibrada y variada es esencial para la longevidad, aunque eso no implica privarse de otras cosas que nos gusten. "Tomaré un martini y un filete de lomo de Nueva York de vez en cuando, pero no todos los días. Sara es una excelente chef y me ha ayudado a mantener una dieta sana y variada", relata.

Y el último aspecto que considera importante, es el de seguir utilizando su intelecto y todo el conocimiento que acumuló. Con más de siete décadas en el campo de la neurología, este médico valora la importancia de compartir y actualizar su conocimiento. Disfruta enseñando a médicos residentes y estudiantes, y también aprende de ellos. "Habiendo ejercido la neurología durante más de siete décadas, he sido testigo de la evolución de la medicina desde las lobotomías hasta las últimas técnicas de imágenes computarizadas", dice Tucker, y cierra con una interesante reflexión: "Disfruto mucho enseñar a mis residentes y estudiantes de medicina, pero también aprendo mucho de ellos".