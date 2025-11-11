Roban seis estatuas antiguas en el Museo Nacional de Damasco en Siria

FOTO DE ARCHIVO: Vista general del Museo Nacional de Damasco tras su reapertura, un mes después del derrocamiento del presidente sirio Bashar al-Assad, en Damasco

nov (Reuters) -Seis estatuas antiguas han sido robadas del Museo Nacional de Damasco, que es una de las instituciones culturales más antiguas de Oriente Medio y alberga una colección que muestra el patrimonio arqueológico y artístico de Siria.

Una fuente del museo dijo a Reuters que un ladrón rompió una vitrina el lunes y, al parecer, permaneció en el interior del edificio hasta la noche.

Las autoridades han abierto una investigación, según el jefe de seguridad interna de Damasco, Osama Mohammad Khair Atkeh.

Khair Atkeh, citado por la agencia estatal de noticias SANA, dijo que equipos especializados estaban llevando a cabo operaciones de rastreo y búsqueda para detener a los responsables y recuperar los objetos robados.

Añadió que se estaba interrogando a guardias de seguridad y funcionarios para determinar las circunstancias del incidente.

Creado en 1919, el Museo Nacional cerró en 2012 debido a los enfrentamientos en la capital al inicio de la guerra civil del país. Reabrió parcialmente en 2018 y reanudó sus actividades en enero de 2025, un mes después de que los rebeldes derrocaran al expresidente Bashar al Assad.

(Reportaje de Kinda Makieh, redacción de Tala Ramadan. Editado en español por Juana Casas)