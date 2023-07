"High School Musical: El musical: La serie": todo sobre el estreno de su cuarta y última temporada

Es el momento perfecto para sumergirse en el mundo de High School Musical, descubrir nuevos talentos y volver a cantar las canciones que nos robaron el corazón con la famosa serie de Disney.

En las últimas horas, Disney Branded Television anunció que la cuarta temporada de High School Musical: La serie estrenará el próximo 9 de agosto, exclusivamente en Disney+. La noticia generó mucha emoción entre los fanáticos, quienes están ansiosos por saber qué les depara este último acto.

Un elenco de estrellas regresa para el gran final

Una de las sorpresas más emocionantes para los seguidores de la franquicia es el regreso de algunas estrellas originales de High School Musical. Corbin Bleu, Monique Coleman, Lucas Grabeel, Bart Johnson, Alyson Reed y Kaycee Stroh, quienes interpretaron a "Chad Danforth", "Taylor McKessie", "Ryan Evans", "Coach Jack Bolton", "Ms. Darbus" y "Martha Cox", respectivamente, se incorporan a la cuarta temporada de la serie.

La serie que enamoró al público

High School Musical: La serie debutó en Disney+ en 2019 y se convirtió en un éxito instantáneo. No solo cautivó a los seguidores de la icónica franquicia cinematográfica, sino que también lanzó las carreras de talentosos artistas como Olivia Rodrigo, ganadora de premios Grammy, Julia Lester, nominada a los Premios Tony, el cantautor Joshua Bassett y Dara Reneé, quien hizo su debut como compositora en la serie y protagoniza la próxima película original de Disney+, DESCENDANTS: THE RISE OF RED.

La trama de la cuarta temporada

En esta última entrega, los Wildcats se embarcan en una emocionante aventura cuando deciden preparar una producción teatral de La Graduación. Sin embargo, las cosas se complican inesperadamente cuando Disney anuncia que la tan esperada película High School Musical 4: The Reunion se filmará en su querida escuela secundaria.

El regreso de las estrellas originales

El toque nostálgico será innegable, ya que las estrellas originales de High School Musical interpretarán versiones de sí mismas, retomando los icónicos roles que conquistaron los corazones de los fans hace años. La cuarta temporada promete un sinfín de emociones y sorpresas para los seguidores de la serie.

Un elenco talentoso y diverso

El elenco promete mucho talento entre protagonistas de otras temporadas y actores nuevos.

Además de las estrellas originales, la cuarta temporada contará con un elenco de jóvenes talentos que han demostrado su habilidad en actuación, canto y baile. Joshua Bassett como "Ricky", Sofia Wylie como "Gina", Dara Reneé como "Kourtney", Julia Lester como "Ashlyn", Frankie Rodriguez como "Carlos", Kate Reinders como "Srta. Jenn" y Liamani Segura como "Emmy" serán los protagonistas principales.

Una despedida con estilo: cuándo es el estreno de High School Musical La serie

Con ocho episodios llenos de música, baile y emociones, High School Musical: La serie se despedirá de sus fans de una manera inolvidable. No te pierdas el gran estreno de esta temporada final el 9 de agosto en Disney+.

Reviví los momentos inolvidables

Para aquellos que aún no han disfrutado de las primeras tres temporadas, todas están disponibles en Disney+. Es el momento perfecto para sumergirse en el mundo de East High, descubrir nuevos talentos y volver a cantar las canciones que nos robaron el corazón.