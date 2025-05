Cordyceps: el hongo de The Last Of Us existe y puede causar problemas de salud.

Una imagen que parece sacada directamente del universo apocalíptico de The Last of Us generó revuelo en redes sociales y despertó una mezcla de asombro y temor: una tarántula fue hallada muerta en la selva amazónica de Perú, infectada por el hongo del género cordyceps, el mismo que inspiró la pandemia zombi en la famosa saga de videojuegos y su versión televisiva en HBO Max.

El responsable de este hallazgo fue Chris Ketola, coordinador de Investigación de Campo de la organización Fauna Forever, quien compartió un video del inquietante suceso en su cuenta de Instagram. En las imágenes, puede verse cómo el hongo brota del cuerpo de la araña, ya completamente invadido por el parásito.

El cordyceps es conocido en el ámbito científico por su habilidad para infectar y controlar insectos como hormigas y orugas. Lo que hace a este caso tan perturbador es que su presencia en una araña, y particularmente en una tarántula, es extremadamente rara.

La publicación de Ketola rápidamente se volvió viral y desencadenó una oleada de comentarios que oscilaron entre el humor, el horror y la preocupación: “¿Y si esto es el comienzo?”, “Paciente cero confirmado”. A pesar de todo, los expertos aclaran que, por ahora, no hay motivos reales para alarmarse: las especies de cordyceps existentes no pueden sobrevivir en temperaturas superiores a los 32°C, lo que las mantiene lejos de poder afectar a los humanos.

The Last of Us temporada 2: la muerte de Joel fue diferente en el videojuego

La muerte de Joel Miller en The Last of Us: Parte II es uno de los momentos más polémicos e impactantes de la historia reciente de los videojuegos. La secuela del exitoso título de Naughty Dog sorprendió a los fanáticos al tomar una decisión narrativa audaz que cambió por completo el rumbo de la historia y dejó una huella emocional tanto en los jugadores como en quienes hoy siguen la serie de HBO Max.

Para comprender la importancia de este evento, es necesario recordar el papel de Joel en la saga. En el primer juego, Joel se convierte en una figura paterna para Ellie, la joven protagonista. Su vínculo es el eje emocional de la historia. Pero el final de aquella entrega, cuando Joel decide salvar a Ellie del sacrificio que podría haber curado a la humanidad, deja una carga moral que se traslada directamente a la secuela. Cinco años después, Joel vive en Jackson e intenta dejar atrás su pasado. Sin embargo, sus decisiones anteriores vuelven para enfrentarlo.

En los primeros capítulos de The Last of Us: Parte II, Joel y Ellie se topan con un grupo de desconocidos tras refugiarse en una cabaña. Estos individuos pertenecen a una facción conocida como los Serafitas, entre los cuales se encuentra Abby, una mujer con fuertes motivos personales para buscar venganza. Abby es hija del cirujano que Joel asesinó años antes, el mismo que iba a operar a Ellie para obtener una posible cura. Lo que sigue es una escena brutal: Abby captura a Joel y, en un acto frío y despiadado, lo golpea hasta matarlo con una pistola, frente a los ojos de Ellie.

La crudeza de la escena y su impacto emocional son inmediatos. La muerte de Joel no solo quiebra por completo a Ellie, sino que impulsa la narrativa del juego hacia un camino centrado en la venganza, el dolor y la ambigüedad moral. Para los jugadores, este giro inesperado desafió sus expectativas, recordándoles que el mundo de The Last of Us es impredecible y cruel. La serie de HBO Max ya mostró este capítulo y fue aún más fuerte y sangriento que en el videojuego, los fanáticos quedaron impactados por cómo se abordó este momento clave en la pantalla.