Insólito: la transmisión de TV mostró un error de Colapinto pero fue de Gasly

Franco Colapinto largó 16° con el Alpine en el Gran Premio de Ímola 2025 de la Fórmula 1 y tuvo que luchar desde atrás una vez más, aunque lo hizo de una buena manera en las primeras vueltas. De hecho, el bonaerense no cometió errores graves pero la televisión le adjudicó uno que en realidad fue de su compañero de equipo, Pierre Gasly. El corredor galo, primer titular de la escudería francesa, se despistó con lo justo y tocó la tierra, aunque desde la transmisión oficial de la TV dijeron que había sido Colapinto el protagonista. Allí se ve que se trata de Gasly no sólo por el número (tiene el 10 y no el 43), sino también por los coches que tiene adelante y atrás en ese momento. Insólito.

Después de haber terminado 15° tras el golpazo en la clasificación, la máxima categoría del automovilismo mundial sancionó con un puesto al piloto argentino de 21 años. De hecho, la FIA (Federación Internacional del Automóvil) emitió un comunicado para informarle el exceso de velocidad en los boxes durante la tercera práctica libre. Luego, en la qualy, salió antes de tiempo a la pista. Ambos errores le costaron un cajón al pilarense para la partida en la final, en el mítico autódromo de Emilia-Romaña en Italia.

¿Cómo veo a Colapinto en vivo en el GP de Ímola 2025?

Domingo 19 de mayo: carrera principal a las 10 horas de Argentina. La transmisión en vivo se puede ver sólo por Disney+ en el streaming.

Las otras 4 carreras que Colapinto tiene aseguradas en Alpine

Fecha 8 (23-25 de mayo): GP de Mónaco - Circuito de Mónaco - 10 horas de Argentina.

- Circuito de Mónaco - 10 horas de Argentina. Fecha 9 (30 de mayo - 1º de junio): GP de España - Circuito de Barcelona (Cataluña) - 10 hs.

- Circuito de Barcelona (Cataluña) - 10 hs. Fecha 10 (13-15 de junio): GP de Canadá - Circuito Gilles Villeneuve - 15 hs.

- Circuito Gilles Villeneuve - 15 hs. Fecha 11 (27-29 de junio): GP de Austria - Red Bull Ring - 10 hs.

Briatore se refirió al futuro de Colapinto en la F1: "Tiene que ir fuerte, no chocar y hacer puntos"

Los dichos del directivo de la escudería francesa no tardaron en trascender en las redes sociales en medio de la primera jornada del Gran Premio de Imola en Italia. "Hará las carreras que tenga que hacer. He leído que tendrá cinco disponibles pero no, no hay límite... Tiene que ir fuerte, no chocar y hacer puntos. Sólo le pido esas tres cosas, no diez. Si las hace bien, conducirá para siempre", esbozó el directivo de Alpine sobre lo que deberá cumplir Colapinto para mantenerse este año en la Fórmula 1 tal como lo hizo con Williams en 2024.

Insólito: la transmisión de TV de la F1 le adjudicó un error a Colapinto que fue de Gasly.

