La terrible noticia que recibió Sarah Jessica Parker en medio de la tercera temporada de And Just Like That Sarah Jessica Parker enfrentó un momento clave mientras filmaba la tercera temporada de And Just Like That.

03 de agosto, 2025 | 19.58 Sarah Jessica Parker recibió una terrible noticia y hay conmoción. En medio del rodaje y la emisión de la tercera temporada de And Just Like That, Sarah Jessica Parker recibió una noticia que marca el cierre de una era: la serie llegará a su fin. La secuela de Sex and the City, que sigue la vida de Carrie Bradshaw y sus amigas en una versión más madura y contemporánea, concluirá oficialmente con esta tercera temporada, según confirmó el creador y showrunner Michael Patrick King a través de las redes sociales de HBO Max. “Mientras escribía el último episodio, supe que era un gran punto de inflexión”, escribió King. “Decidimos cerrar la serie este año con un final de dos partes y ampliar el orden de episodios de 10 a 12”. El anuncio fue postergado intencionalmente junto a Sarah Jessica Parker para no opacar la experiencia de los fans durante la transmisión. MÁS INFO Farándula El insólito encuentro entre Marisa Brel y Sarah Jessica Parker Qué dijo Sarah Jessica Parker sobre el final de And Just Like That Conmovida por la decisión, Parker se despidió de Carrie Bradshaw, el personaje que interpretó durante casi 30 años, con una serie de fotos y un emotivo poema que publicó en su cuenta de Instagram. “Carrie ha dominado mi corazón profesional durante 27 años”, escribió. “La he amado más que a nadie. Sé que otros la han amado igual. La sinfonía de todas esas emociones ha sido la compañía más significativa”. Parker reconoció que cerrar este capítulo fue una decisión compartida con King y destacó la alegría y el trabajo arduo que significó el proyecto, sin olvidar al elenco y al equipo detrás de cámaras: “El talento más extraordinario de 380 personas, incluyendo a todos los brillantes actores que se unieron”. La serie, que comenzó en 2021 como una miniserie y rápidamente se convirtió en una continuidad esperada de la saga original, finalizará oficialmente el 14 de agosto de 2025. Aunque aún quedan episodios por disfrutar, el final ya tiene fecha, y con él se despide una figura icónica de la televisión que marcó a varias generaciones. TWITTER

E-MAIL

TELEGRAM

LINKEDIN