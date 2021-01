El conductor de TN Sergio Lapegüe se contagió de coronavirus tras regresar de sus vacaciones en República Dominicana y fue internado este domingo en el Sanatorio Juncal de Temperley.

Según trascendió, tendría el virus en su pulmón derecho y hay preocupación por su evolución, ya que se lo considera paciente de riesgo por ser asmático crónico.

“Yo tengo asma de toda la vida, con crisis agudas que hacen que se me cierre el pecho y no pueda respirar. Es tremendo, porque es como morirse. Así que tengo que tener siempre los medicamentos al lado para zafar", había asegurado meses atrás, tras una falsa alarma que se activo tras el contagio de su compañera de programa, Roxana Vazquez.

"Pero soy un workaholic: me levanto a las cuatro de la mañana todos los días y hasta las nueve de la noche no vuelvo a casa. Eso, sin contar mi trabajo con la música, las charlas motivacionales que doy y la conducción de eventos. O sea que, cuando me dijeron que me tenía que quedar en casa, fue como un mazazo en la espalda”, había agregado.

“Al ser paciente de riesgo, tuve que someterme al hisopado. En el Sanatorio La Trinidad de Quilmes además me hicieron otros estudios complementarios, análisis de sangre, orina y el serológico, para saber si tuve el virus antes. También una tomografía de tórax”.