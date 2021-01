Pese a que la campaña de vacunación ya comenzó en la Argentina, los peligros por contraer coronavirus continúan latentes. La enfermedad que tanto daño le ha hecho al mundo sigue complicando a millones de personas. Y Sergio Lapegüe es uno de los que ha dado positivo en las últimas horas. Su estado de salud empeoró, por lo que debió ser internado. Desde la clínica publicó una foto muy dura y brindó un crudo relato sobre cómo se siente.

A través de una publicación que realizó en su cuenta de Instagram, Lapegüe abrió su corazón y resaltó que no sabe cómo pudo haberse contagiado: "Después de tanto cuidado. De tanta prédica. De tanto insistir con el protocolo. Por error, por imprudencia o por un imponderable me contagié de COVID. No lo sé".

El periodista de TN, quien hace unos días regresó al país tras haber vacacionado con su familia en República Dominicana, dio detalles sobre los síntomas que le provocó el COVID-19: "Empecé a toser, a sentir un cansancio raro, a faltarme el aire. Pensé en la ola de calor. A la noche tuve un poco de fiebre, esta subió con el correr de las horas".

En tanto, Lapegüe comentó que la situación empeoró luego de que le hicieran diversos estudios: "Llamé al otro día a mi Neumonólogo, fui a el sanatorio juncal de Temperley. Me hisoparon, me sacaron sangre, y para estar seguros hicieron una tomografía de pulmones. Ahí la historia cambio. Mi pulmón derecho está empezando a ser invadido por el virus. Estoy internado. La rápida acción de los médicos está evitando que se expanda. Son increíbles. En unas horas me ponen plasma".

Finalmente, el periodista se mostró agradecido con la atención del personal de salud: "Estoy muy bien cuidado por los médicos y enfermeros y todo el personal. Estoy aislado esperando que el virus se vaya... ¡Muy generosos todos por la preocupación y por cada mensaje de aliento! De corazón gracias. ¡Cuídense!".

El reporte del pasado domingo 24 de enero: números de casos y muertes por coronavirus en la Argentina

El Ministerio de Salud confirmó que, el pasado domingo 24 de enero, se registraron 5.031 nuevos casos de COVID-19. Con estos registros, suman 1.867.223 positivos en el país. Además notificaron 90 muertes y, hasta el momento, el número alcanzó los 46.827 decesos.