Sergio Lapegüe compartió un emotivo video en su Instagram: "Estoy recuperándome".

Desde que contrajo el coronavirus Sergio Lapegüe atravesó un calvario con la enfermedad que aqueja a millones de personas. Internado con una neumonía durante 21 días, el periodista tuvo que luchas por su vida. Y, tras un difícil camino, ganó la batalla pudiendo volver junto a su familia. "Estoy empezando la recuperación", aseguró, en un reciente video en el que compartió cuál es su estado de salud actual.

"Hola, vuelvo a saludarlos desde el patio de mi casa, tomando mate, empezando la recuperación. Estoy tratando de tomarme todo con mucha más calma... aprendiendo a respirar y haciendo los ejercicios", relató el conductor de Atardecer de un día agitado (La100) en una storie en la que se lo escucha con la voz tomada, secuela directa del COVID-19.

Y, emocionado, agregó: "Estoy tratando de volver a ser el mismo de antes, y lo voy a lograr". Además, agradeció con emoción las muestras de afecto que recibió en este duro momento: "Gracias de corazón a todos por preguntar, por preocuparse, por la generosidad... por ser tan lindos conmigo".

Días atrás, el periodista había compartido una frase de Haruki Murakami junto al video del retorno a su casa y el esperado abrazo con su familia. “Sé que soy la misma persona, pero al menos mis prioridades son diferentes. Alguien me mando esta frase. ´Y una vez que la tormenta termine, no recordarás cómo lo lograste, como sobreviviste. Ni siquiera estarás seguro si la tormenta ha terminado realmente. Pero una cosa sí es segura. Cuando salgas de esa tormenta no serás la misma persona que entro en ella. De eso se trata esta tormenta´", había escrito Lapegüe volviéndose tendencia en redes.

Sus hijos, Micaela y Elvis, y su esposa, Bochi, también aprovecharon para llenar sus redes sociales de fotos del regreso del conductor a su casa, donde lentamente inicia el proceso de recuperación. "Gracias es la mejor palabra para este momento, Gracias a todos los que estuvieron a nuestro lado en estos días tan tristes, dolorosos, nos sentimos muy acompañados por todos, por nuestra familia, amigos, sus compañeros de trabajo, por cada mensajito de aliento, por cada oración, por los médicos y enfermeros. Ya estamos juntos. Muchas muchas gracias”, compartió Bochi, para agradecer a todos los que rezaron por su esposo.