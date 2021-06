El dramático momento que vivió Santi Maratea con el dinero de sus colectas

El joven detectó que el dinero recaudado para una organización de disidencias de género había desaparecido y atravesó una tensa situación.

A través de sus historias de Instagram, el influencer Santiago Maratea les contó a sus millones de seguidores que una de las cuentas de Mercado Pago en las que recauda dinero para donar a causas solidarias había sido clonada. En un detallado relato, la celebridad de redes reveló cómo cree que sucedió el intento de estafa y cuánta desesperación lo invadió en el momento en que vio que no había dinero. A pesar de todo, el instagramer habló desde la calma porque el problema ya había sido solucionado.

“Acá son casi las 9 de la noche, está lloviendo, me estoy muriendo de frío y me estoy yendo a entrenar”, empezó su descargo Maratea, mientras caminaba por una vereda, y siguió: “Tengo una para contarles que se mueren. Cuestión que entré a la cuenta de Mercado Pago, la de ‘Trans Argentines’, para ver cuánto iba. Es una cuenta que tenía 25 millones y, cuando entro, había cero pesos”.

Acto seguido, el influencer aclaró que de inmediato se comunicó con autoridades de esa billetera virtual para que investiguen el caso y pudieran recuperar el dinero perdido. “Obviamente nos pusimos a averiguar en el momento y Mercado Pago solucionó todo. Básicamente intentaron clonar la cuenta, pero desde la app se percataron de eso y lo frenaron. Así que listo, tenemos toda la plata de vuelta”, expresó con alivio Maratea.

“¿Entienden que hay gente de mierda que intentó hacer algo para sacarnos la plata? Porque claro, como estoy tardando en sacarla, les doy tiempo para que piensen estrategias pelotudas para frenarme, cuando no lo van a lograr”, arremetió el influencer con un dejo de bronca y desilusión ante la actitud de quienes intentaron estafarlo y siguió: “Si me llegás a robar, recupero esa plata en la mitad de tiempo. Además, Mercado Pago pudo averiguar quién fue la persona que hizo eso, pero no lo voy a decir para no generar bardo. Pero qué sucia que sos”.

Así empezó todo

En los últimos meses, Santiago Maratea comenzó a dedicarse a causas solidarias y cada día crece más en ese rol. Su primer paso en este camino fue con el caso de Emmita, una bebé de once meses con atrofia muscular espinal que necesitaba el medicamento más caro del mundo para tener una vida normal. Gracias a la intervención de la celebridad y la donación de miles de personas, la familia de la niña pudo acceder a esa droga.