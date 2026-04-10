Sentebale, la organización benéfica fundada por el príncipe Enrique, lo demanda por difamación

FOTO DE ARCHIVO: Juicio en Londres por la demanda interpuesta por el príncipe Harry de Gran Bretaña y otros contra el Daily Mail por el espionaje telefónico.

​Una organización benéfica cofundada por el príncipe Enrique en honor a Diana de Gales, ‌de la que él ‌mismo se retiró tras una disputa muy sonada, lo demandó por difamación ante el Tribunal Superior de Londres, según se desprende de un expediente judicial hecho público el viernes.

Enrique, el hijo menor del rey Carlos, cofundó Sentebale en 2006 ​para ayudar a ⁠los jóvenes con VIH y sida en ‌Lesoto y Botsuana, pero dimitió como patrocinador ⁠en marzo de 2025 ⁠tras una disputa pública con la presidenta de su junta directiva, Sophie Chandauka.

Según un documento hecho público ⁠el viernes, Sentebale presentó el mes pasado ​una demanda por difamación ante el ‌Tribunal Superior contra Enrique ‌y uno de sus amigos íntimos, Mark Dyer, ⁠quien también era miembro del consejo de administración de la organización.

Este contenido se hizo gracias al apoyo de la comunidad de El Destape. Sumate. Sigamos haciendo historia. SUSCRIBITE A EL DESTAPE

No se dieron detalles sobre el contenido de la demanda. Ni el portavoz ​de ‌Enrique ni la organización benéfica respondieron de inmediato a una solicitud de comentarios.

El cofundador de la organización benéfica, el príncipe Seeiso de Lesoto, y el consejo de administración ⁠se unieron a Enrique al abandonar Sentebale, que él ayudó a fundar nueve años después de que Diana falleciera en un accidente de tráfico en París y cuyo nombre significa "no me olvides" en la lengua local de Lesoto, en el sur de ‌África.

El príncipe, de 41 años, calificó de devastadora la ruptura de la relación con Chandauka, mientras que ella denunció a él y a los miembros del consejo de administración ante el organismo regulador de ‌organizaciones benéficas del Reino Unido por presunto acoso y hostigamiento.

Tras una investigación, la Comisión de Organizaciones Benéficas ‌informó que no ⁠había encontrado pruebas de acoso, pero señaló que había habido una gobernanza ​deficiente y criticó a todas las partes por permitir que una disputa interna se hiciera pública.

Con información de Reuters