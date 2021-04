Revelan la verdad sobre la vida privada de Ricardo Fort: "Hacían pelotudeces"

Gustavo Martínez dio detalles sobre la vida privada de Ricardo Fort.

En diálogo con Mitre Live, Gustavo Martínez dio detalles sobre la vida privada de Ricardo Fort. Él fue una de sus parejas a lo largo de la vida del mediático, quien falleció el 25 de noviembre de 2013 a los 45 años y a causa de una “sepsis generalizada que terminó en un paro cardio respiratorio”.

“En un momento, estuvimos en un break. No sé qué había pasado bien... Es una de las personas que más quise, lo quise un montón, con sus cosas y las mías, y yo creo que él también me quiso", comenzó diciendo Martínez, quien se hizo cargo de la custodia de Marta y Felipe Fort, los mellizos herederos del difunto artista.

Por otra parte, Gustavo Martínez aseguró que fue difícil llevar adelante su vínculo con Fort debido a las personas que lo rodeaban: "Cuando vos manejás un círculo grande, siempre hay un pelotudo que te llena la cabeza. Muchos no me querían, no todos. Hacían pelotudeces para romper el vínculo que tenía Ricardo con Gustavo porque Gustavo era una patada en el culo para ellos. Había personas que estaban cerca de Ricardo que no querían que yo estuviera al lado de él y Ricardo lo sabía".

"Maltrato de pelea no sufrí. Yo no iba a pegarle a una persona que le debo un montón de cosas. Pero cuando se junta demasiado la gente es un quilombo. Es un puterío y no estoy acostumbrado a eso. Maltrato verbal puede ser que sufrí pero en una charla fuerte, nada más. De pegar no, ni loco, jamás lo haría ni él tampoco lo hizo. Por supuesto que sufrí en mi relación con él, es imposible. Estás al lado de un tipo un montón de años y se meten personas hijas de puta... Mientras tanto la pasás mal", reconoció Martínez, quien de igual modo se quedó a lado de Ricardo Fort hasta el día en que se dio su inesperado fallecimiento.

Ricardo Fort: la impactante revelación sobre su trágica muerte

Una de las muertes que más ha impactado en el mundo del espectáculo argentino ha sido la de Ricardo Fort. El excéntrico empresario y artista nacional falleció el 25 de noviembre del año 2013 en el Sanatorio de la Trinidad de Palermo, producto de una “sepsis generalizada que terminó en un paro cardio respiratorio”. El Comandante tenía 45 años y muchos proyectos por delante, y en las últimas horas se conoció un detalle estremecedor que podría haber evitado su fallecimiento: "Hubiese sido diferente".

Quien realizó esta cruda reflexión fue su propia hija, Marta Fort, que a través de su cuenta oficial de Instagram se prestó a responder preguntas de sus seguidores. "¿Te hubiese gustado que tu papá no sea famoso?", fue el interrogante que la joven de 16 años procedió a responder con las siguientes palabras: "Era una parte suya y lo que le hacía feliz, pero de no haber sido famoso quizás todo hubiese terminado diferente”.