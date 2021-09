Se descontroló: Alejandro Fantino se filmó totalmente sacado

Alejandro Fantino subió una serie de historias totalmente sacado mientras entrenaba en su hogar.

Alejandro Fantino es un reconocido amante de los deportes y suele mostrar en sus redes sociales tanto cómo entrena como también sus habilidades en las más variadas disciplinas. En la noche de este martes, mientras se ejercitaba en su hogar, el conductor de Intratables subió a sus historias videos en los que se ve totalmente sacado, disfrutando a pleno del ejercicio físico.

El comienzo de la carrera periodística de Alejandro Fantino en los grandes medios fue en el deporte, con las transmisiones de los partidos de Boca Juniors, el club de sus amores. Si bien el periodista fue sumando más especialidades a su labor con el correr de los años, el deporte sigue siendo una de sus pasiones, como le gusta demostrar en sus redes sociales usualmente. Con una serie de historias en las que se lo ve totalmente sacado mientras entrena, Fantino mostró cómo busca levantar el ánimo y tener más ganas de hacer ejercicio.

En la primera story se lo ve al periodista bailando al ritmo de un clásico de los 70 y 80: Sultans of Swing del disco debut de Dire Straits. "Tomá! Metele onda al entrenamiento!", escribió Fantino para acompañar su baile. Mientras que en las restantes historias, ya más "sacado", Alejandro Fantino se descontrola mientras suena otro hitazo de la música, pero en este caso del heavy metal. Se trata de The Trooper, lanzada en 1983 por Iron Maiden en Piece of mind, el cuarto disco de la histórica banda inglesa, sin dudas una de las preferidas por público argentino metalero.

"Se pudrió todo!", escribió el periodista para acompañar las historias que subió al ritmo de Iron Maiden, mientras se lo ve sacándose la remera. Cabe recordar que Fantino se volvió tendencia en distintas oportunidades opinando sobre música, como la vez que aseguró que "Metallica es un invento total, tres temas tiene Metallica. Megadeth fue más que Metallica".

La polémica salida de Débora Plager de Intratables

Luego de la explosiva renuncia de Débora Plager a Intratables (América TV) se rumoreó que su intempestiva partida había sido por el alejamiento del conductor Fabián Doman y su reemplazo por Alejandro Fantino. Sin embargo, quien ahora lidera el programa desmintió cualquier tipo de diferencia personal con ella. "No tengo problemas con nadie y jamás dejaría sin laburo a nadie”, declaró.

En el diálogo con Por si las moscas, por Radio Ciudad AM 1110 ("La Once Diez"), el también relator de fútbol profundizó: "Yo tengo el mejor concepto de Débora, está bien, respeto su decisión... Ella siente que está en momentos de búsqueda interna, es híper respetable. Me parece una persona maravillosa, hablé con ella hasta el último día".