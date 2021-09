Ricky Martin: explotaron los memes por su "retoque" en la cara

Ricky Martin sorprendió a sus fanáticos con su "nuevo rostro" y las redes sociales se llenaron de divertidos memes.

Ricky Martin volverá a los escenarios tras su alejamiento por la pandemia del coronavirus con una serie de conciertos junto con Enrique Iglesias y Sebastián Yatra. En plena promoción de la gira que llevará a los tres artistas a distintas parte de Estados Unidos, el cantante puertorriqueño que pronto cumplirá 50 años generó muchísimo revuelo en las redes sociales cuando sus fanáticos notaron que estaba muy distinto a cómo se lo veía en las publicaciones que fue compartiendo durante la pandemia. Inmediatamente las redes sociales se llenaron de divertidos memes en los que lo comparan con Mickey Rourke y Fernando Burlando.

Después de más de un año y medio de pandemia, los fanáticos de Ricky Martin tienen motivos para festejar: el cantante puertorriqueño confirmó que volverá a los escenarios en una gira norteamericana que compartirá con Enrique Iglesias, y que tendrá a Sebastián Yatra como invitado especial. La primera parada del tour que incluirá algunas ciudades de Estados Unidos y Canadá fue en el MGM Grand Garden Arena, de Las Vegas. Pero así como los fanáticos de Ricky Martin están felices por su regreso, también quedaron muy sorprendidos con la imagen del puertorriqueño en las ruedas de prensa previas a la gira.

El lunes pasado, Ricky Martin se volvió tendencia en las redes sociales por lo distinto que estaba su rostro a cómo se lo suele ver en las publicaciones que hace el propio boricua en sus cuenta oficial de Instagram. Además de presentarse sin barba y a cara lavada, el cantante tenía la cara un poco hinchada, como le sucede a personas que todavía no se recuperaron de un retoque estético que se hayan hecho. Rápidamente las especulaciones giraron en torno a un exceso o falta de botox o ácido hialurónico, y también a un posible un pequeño retoque o del faltante de él en tiempos de pandemia.

El propio Ricky Martin había revelado hace un tiempo la rutina diaria que hace para combatir el paso del tiempo en su piel y rostro. "Me gusta cuidarme", contó el reconocido cantante en aquel momento, algo que recordaron algunos usuarios al ver las imágenes del boricua con su "nueva cara". Como no podía ser de otra forma, las redes sociales no se lo dejaron pasar y explotaron de divertidos memes en los que comparan al reconocido cantante con Mickey Rourke, Fabián Vena y Zac Efron.

Los memes más divertidos sobre el nuevo rostro de Ricky Martin