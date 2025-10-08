La burla de Flor Peña por el show musical de Milei

Flor Peña se burló de Milei por su recital en el Movistar Arena.

La actriz Florencia Peña cargó sin filtros contra el presidente Javier Milei, mientras hacía su show musical en el Movistar Arena. Qué dijo Peña en sus redes sociales.

En el acto de presentación de su libro, Milei cantó algunas canciones con una banda integrada por dirigentes de La Libertad Avanza (LLA). Fue en ese momento que Flor Peña se burló.

Para la burla, no hizo falta que la actriz escribiera algo: simplemente compartió una imagen del personaje que interpretó en Casados con Hijos, Moni Argento, que se convirtió en meme con el paso de los años, ya que se la ve sosteniendo su nariz y tratando de contener la risa.

El último cruce de Flor Peña: fue con Lilia Lemoine

Hace unos días, la actriz mantuvo un acalorado cruce con Lilia Lemoine, quien ofició de corista en el recital de Milei en el Movistar Arena. "Vení este 6 de octubre al Movistar Arena a bancar a Javier Milei. Evento hecho con fondos privados (no es una charla de Florencia Peña) y la entrada es sin cargo", escribió Lemoine y así convocó a la presentación del libro "La construcción del milagro": "¿Lo del 'milagro' es por vos?", respondió Flor Peña.

Tras el tuit de la actriz, la diputada nacional contestó: "Gracias por compartir. ¡Reservá una entrada, te esperamos! (No te juzgamos por lo que hayas hecho con tu vida privada Flor, te juzgamos por haber cobrado fortunas de dinero estatal para dar charlas que en realidad servían para blanquear que se te pagaba para ser bufón del rey)". En ese momento, la actriz volvió a lanzar una chicana, esa vez al escándalo de las coimas de Karina Milei, y escribió: "3%".