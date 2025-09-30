Flor Peña no tuvo filtros y humilló a Lilia Lemoine: "Vos".

La actriz Florencia Peña humilló en las redes sociales a la diputada nacional de La Libertad Avanza (LLA) Lilia Lemoine, a quien cruzó sin filtros. Qué le dijo a la legisladora.

La integrante de la bancada libertaria en la cámara baja del Congreso publicó un video en X para pedirles a los militantes de La Libertad Avanza que fueran el próximo lunes al Movistar Arena para la presentación del nuevo libro del presidente Javier Milei, titulado "La construcción del milagro".

"Vení este 6 de octubre al Movistar Arena a bancar a Javier Milei. Evento hecho con fondos privados (no es una charla de Florencia Peña) y la entrada es sin cargo", escribió Lemoine en el mensaje que acompañó el video. Fue allí que la actriz citó el tuit y sentenció: "¿Lo del 'milagro' es por vos?".

Tras el tuit de la actriz, la diputada nacional contestó: "Gracias por compartir. ¡Reservá una entrada, te esperamos! (No te juzgamos por lo que hayas hecho con tu vida privada Flor, te juzgamos por haber cobrado fortunas de dinero estatal para dar charlas que en realidad servían para blanquear que se te pagaba para ser bufón del rey)".

La chicana de Flor Peña por el escándalo de coimas

Después de la contestación de la legisladora libertaria, Flor Peña se limitó a lanzar una chicana por el escándalo por la presunta red de coimas que involucra a la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei. "3%", concluyó el mensaje de la reconocida actriz.