La bizarra ilustración de Nik sobre la muerte de la Reina Isabel II y Maradona que generó repudio en redes

El famoso ilustrador realizó un dibujo tras el fallecimiento de la monarca de Inglaterra e incluyó a Diego Maradona y Lady Di.

Tras la muerte de la Reina Isabel II, el ilustrador Nik publicó un dibujo en sus redes que generó gran repudio. En su ilustración gráfica, el autor de Gaturro incluyó a Diego Armando Maradona y Lady Di, una decisión desacertada que lo llevó a recibir una oleada de críticas por parte de los internautas de Twitter.

En su ilustración de "despedida" a la monarca inglesa, Nik la dibujó recién llegada al cielo y posada en una nube. En la misma la acompañaban Lady Di, la difunta de la princesa y exesposa del ahora Rey Carlos, además, también incluyó una ilustración de Diego Armando Maradona. Rápidamente, el dibujo se viralizó y le llovieron las críticas al autor, una situación habitual con sus publicaciones, ya que está acusado de plagio.

Además, en la viñeta se puede ver un diálogo entre Isabel II y Maradona. Con una pelota de fútbol en la mano, El Diez dice: "¿Hacemos un cabeza, Jefa?". A esto, se le suma una viñeta de la máxima figura de la realeza que replica: "Ok, Diegou". Además, Nik escribió como descripción de la ilustración: "En el cielo somos todos iguales".

Las respuestas no tardaron en llegar y una gran oleada de críticas persiguieron a Nik, entre ellas algunas que lo tildaban de "poco chistoso" y "con falta de originalidad". "La AFA analiza a esta hora incluirte en la Lista Negra del Fútbol Argentino", "Lo bueno es que este no lo plagiaste: solo un pelotudo puede imaginar que Diego reciba a la reina de Inglaterra", "No espero nada de vos y aun así logras decepcionarme", "En ese dibujo está todo mal", fueron algunos de los comentarios que surgieron a raíz de la publicación.

Se conoció material de la Reina Isabel II horas antes de morir

Murió la Reina Isabel II y generó conmoción en el mundo entero. Y luego de su fallecimiento, comenzaron a viralizarse videos y fotos de la monarca antes de su final. A los 96 años, quien protagonizó el reinado más largo del mundo cumplió sus funciones hasta las horas previas de su deceso.

El último video de la Reina Isabel II en público fue el pasado 15 de julio. En el mismo se la puede ver inaugurando instalaciones del Thames Hospice, hospital ubicado en el Royal Borough de Windsor y Maidenhead. Allí recorrió el centro, habló con los internos y destapó una placa conmemorativa para luego tomarse vacaciones en el castillo de Balmoral.

En cuanto a su última foto, la misma fue hace dos días (6 de septiembre de 2022) también en Balmoral y con la presencia de Liz Truss. En este evento, Isabel II besó la mano de la sucesora del primer ministro saliente, Boris Johnson. Luego, con el correr de las horas, su estado de salud empeoró hasta llegar a su muerte este 8 de septiembre.