Juana Repetto se hartó y explotó en las redes: “Tengo esta cara”

La celebridad se expresó sobre cuán difícil le resulta poner límites a sus hijos y cuán mal se siente cada vez que estalla ante sus malos comportamientos.

La actriz Juana Repetto se expresó ante sus seguidores de Instagram sobre algunos aspectos no tan fáciles de llevar de la maternidad y demostró que estaba algo colapsada, tras haber tenido un atareado día marcado por la agenda de sus hijos. En su descargo, la celebridad dejó en claro que no todo es color de rosas a la hora de criar niños.

“Esos días que todo te supera, que hacés todo mal. Que tratás a tu hijo como el orto pero que tratarlo como el orto es la nada porque te genera ira. Y aunque en ese momento de ira sentís que se merece el trato, sabés que no... Sabés lo mal que le hace entonces viene la enorme culpa y angustia de estar dañándolo”, escribió en la sección de historias de su cuenta, donde había compartido una foto con cara de agotada, y así hizo alusión a la dicotomía de tener que educar y poner límites, a veces de manera tajante, a los sujetos que más se quiere.

En la misma línea, Repetto continuó e hizo hincapié en cuán difícil le resulta controlar la furia que muchas veces le generan los malos comportamientos de su hijo mayor, Toribio: “Repito, aunque en el momento no puedas verlo por el enojo que te genera porque sabés que hizo todo lo posible y más para ponerte del culo”, y concluyó: “Querés salir corriendo de tu casa pero no podés porque tenés un bebé recién nacido. Esos días, tengo esta cara. Esos días tenemos todas las madres. Esto también es la hermosa maternidad. No tengo escapatoria, y si la tuviera, me quedaría acá”.

La actriz es hija de Reina Reech y Nicolás Repetto.

Fuerte descargo de Juana sobre las consecuencias físicas de su parto

En una imagen tomada en el baño de su casa, la celebridad se mostró en ropa interior para hacer alusión a cómo el embarazo que llevó adelante hasta hace pocos meses cambió morfológicamente su cuerpo. “Tengo un cuerpo que es el que amo porque gestó a mis dos hijos y alimentó más de tres años a uno y está alimentando al segundo. Gracias cuerpecito por ser sano y por todo. Te amo”, comenzó.

“Dicho esto, la imagen que veo no me encanta, pero hoy ya no me molesta tanto. Me molestan mis piernas, la panza siento que será fofa for ever, temo no gustarle a mi marido (nivel, me tapo el culo para que no me vea)”, confesó luego y permitió que muchas personas que la siguen se identificaran con ella. “Yo también podría disimular y mostrarme mejor de lo que estoy, pero no. Soy esto y quiero quererlo, con celulitis hasta la rodilla, con la panza flácida y con estrías y un hermoso jamón que se mueve al son del viento”, remató.