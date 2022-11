Ibai Llanos reveló por qué dejará Twitch y pasará a YouTube

Ibai Llanos ya decidió dónde seguirá streameando cuando termine su contrato con Twitch el próximo 31 de diciembre. Cuáles son los motivos que lo llevaron a tomar esta determinación.

Ibai Llanos reveló en una transmisión en vivo el verdadero motivo por el que cambiará de plataforma principal y pasará de Twitch a YouTube. "Ha sido una tranquilidad porque se me acababa ya el contrato", contó con sinceridad el creador de contenido español.

Ibai Llanos volvió a hablar de la posibilidad cada vez más cercana de dejar Twitch para pasarse a YouTube y en los próximas semanas podría haber un anuncio oficial al respecto. El creador de contenidos ibérico tiene contrato con la principal plataforma de streaming hasta el 31 de diciembre del 2022 y contó que ya tiene tomada la decisión sobre lo que hará, por lo que el 2023 lo podría encontrar en una nueva señal.

Los motivos que dio Ibai Llanos para desembarcar en YouTube

Pese a que Ibai reconoció que la mejor plataforma para streamear es la de Amazon por el acceso a los chats y la interacción con la comunidad, el creador de contenido dejó en claro que hay "otras cosas" que no le gustan. Si bien no detalló cuáles son los aspectos que le parecen negativos de Twitch, Llanos reconoció que el factor económico es determinante.

"No pensemos ni en los viewers, ni en los récords. Pensemos en lo que es la plataforma y en el dinero que paga cada una. Seamos sinceros. Entonces, en base a eso, he tomado una decisión", explicó el español durante la transmisión en vivo. Por otra parte, el nacido en Bilbao también destacó la gran cantidad de usuarios activos que tiene YouTube, donde él cuenta con 10 millones de suscriptores. Esto le permitiría que sus grandes eventos lleguen a mucha más gente.

"Como plataforma de streaming, YouTube es peor que Twitch. Pero para los eventos grandes, es mejor. ¿O alguien tiene duda que YouTube es más grande que Twitch?", explicó Ibai en ese sentido. En el último tiempo, la plataforma de Google perfeccionó sus herramientas especialmente dedicadas para los creadores de contenido y sus opciones de monetización.

"Los próximos años ya sé dónde streamear. Ha sido una tranquilidad porque se me acababa ya el contrato", reconoció Ibai Llanos. Pese a que no confirmó en qué fecha se produciría la mudanza, lo cierto es que el streamer sí contó hace algún tiempo que su contrato con Twitch terminará el 31 de diciembre del 2022. Por el momento, se espera que el creador de contenidos español repita el éxito que vivió en años anteriores con las Campanadas de Ibai, con las que le da la bienvenida al nuevo año.