Grave denuncia contra Maru Botana: “Que alguien le saque el título”

El concursante de Telefe fue lapidario con la cocinera y se pronunció contra los medios masivos por darle lugar.

Maru Botana recibió duras críticas tras publicar un video con una receta de macarons que no terminó de la mejor manera. El ganador de la segunda temporada de Bake Off Argentina, Damián Pier Basile, dilapidó a la famosa cocinera en sus historias de Instagram y cuestionó a los medios de comunicación por darle espacio a personas que no están capacitadas.

“Por favor, que alguien le saque el título o el celular. No puede salir a decir que esos son macarons cuando uno se mata tanto para hacerlos. Me parece una paparruchada que comparta esta receta así, una falta de respeto a los profesionales”, comentó el pastelero, indignado por el resultado de la receta de Botana: macarons que se veían con exceso de aire y con poca pollera.

Luego, Pier Basile continuó con sus lapidarias declaraciones hacia la cocinera denunciada por el gobierno de la Provincia de Buenos Aires por no cumplir los protocolos sanitarios correspondientes al regresar al país. “No puedo creer que haya subido eso, con lo cara que es la harina de almendras, con lo que cuesta hacer macarons. Me imagino a tanta gente haciendo esa receta y tirando la mercadería porque no les sale, porque con esa receta van a salir mal. Y pensar que esta gente tiene lugar en la tele, unos canjes bárbaros. Me dejó indignado”, lanzó el ganador de Bake Off.

Damián obtuvo el premio mayor de Bake Off porque quien había ganado quedó descalificada.

Feinmann cruzó a Maru Botana por su infracción

“Estoy en casa, haciendo la cuarentena como corresponde. A mí no me llegó ninguna multa, yo estaba afuera. Llegué en el avión, hice migraciones, el antígeno y nadie me dijo que tenía que ir a un hotel. Mostramos la declaración jurada, dijimos que en domicilio íbamos a hacer la cuarentena. Nadie, absolutamente, desde que llegué a Ezeiza me mencionó la palabra ‘hotel’. Yo con mi familia me vine a casa a hacer la cuarentena”, argumentó Maru Botana en el ciclo televisivo que conduce Eduardo Feinmann.

Fiel a su estilo, el periodista arremetió contra la pastelera y lanzó: “El tema es que la ley se presume conocida por todos, ese es el problema. Usted no puede decir que la ignoraba. Acto seguido, el abogado de Botana, también presente en esa emisión, salió a defenderla: “Maru obró como corresponde, de acuerdo a lo que el propio Gobierno le impuso a ella como obligación. Cuando regresa a Buenos Aires, le hacen hacer una declaración jurada, donde tanto Maru como su familia establecen su domicilio real y en la propia resolución que ella firma le establecen que como cuarentena tiene que cumplir los siete días en la casa”.