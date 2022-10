Fuerte descargo de Tamara Báez tras el pedido legal de L-Gante: "Súper injusto"

La influencer publicó un contundente mensaje sobre su hija en medio de las negociaciones legales con el cantante tras su separación.

La tensión entre Tamara Báez y L-Gante no para de crecer. Semanas después de confirmarse su separación, en medio de rumores de infidelidad del cantante con Wanda Nara y las peleas legales por la hija en común que tienen, la influencer hizo un contundente descargo en claro desacuerdo con uno de las últimas exigencias del artista ante su expareja.

Recientemente se conoció el que intérprete de éxitos de cumbia como Perrito Malvado o El último Romántico, le prohibió a su expareja, mediante la ley, exponer el rostro de Jamaica, la hija de un año que tienen en común, en sus redes sociales. La influecer solía mostrar el día de día de la niña en sus perfiles públicos, incluso compartía los avances de su hija. Pero ahora, no poder mostrarla es "lo único que la pone triste".

A través de sus historias de Instagram, Báez hizo un fuerte descargo sobre el tema, al que acompañó con una foto de espaldas de ella y su hija. "Qué año difícil este. Me pasó de todo, pero sigo con fuerzas y metiéndole", empezó por escribir Tamara. Luego añadió: "Lo único que me pone triste es no poder mostrar a mi bebé".

"A la bebé que estoy criando y que les mostraba todo, hasta en el embarazo", continuó Tamara en relación a la última exigencia legal de L-Gante. Asimismo, añadió: "Me parece súper injusto. Muchas cosas son injustas".

Por último, Tamara Báez sentenció con una contundente indirecta hacia el mayor referente de cumbia 420 de la actualidad. "Pero acá estoy, manteniendo yo mi vida y la de mi bebita, solitas, pero felices. Sin que nadie nos dé nada", finalizó.

El descargo de Tamara Baéz.

Tamara Báez destrozó a L-Gante por su video con Wanda: "Lo más bizarro que vi"

Tamara Báez tuvo una insólita reacción al video que L-Gante estrenó con Wanda Nara, El Último Romántico, apenas unos meses después de su escandalosa separación.

La joven, quien comparte una hija con el cantante, publica varios detalles de su día a día en redes sociales y muy a menudo responde preguntas de sus seguidoras. Esta vez, una de ellas le preguntó qué pensaba del videoclip de su ex.

Como siempre, Tamara se manifestó sin reparo y dio su opinión. "Tami, con una sola palabra, el videoclip, por favor", le pidió una seguidora. La influencer compartió la pregunta en sus historias de Instagram y le respondió: "La rompió más que Leo Mattioli", entre emojis de risas y una carita poniendo los ojos en blanco.

Días atrás, luego de que Elián Valenzuela mostró el primer adelanto de su videoclip, la madre de Jamaica había publicado un picante mensaje en sus redes en clara alusión a la participación de Wanda: "Jajajaja, lo más bizarro que vi en mi vida".

Además, Tamara también compartió varias capturas de pantalla de mensajes que sus seguidoras le mandaron burlándose de la empresaria, como un mensaje haciendo referencia a los dichos de Mauro Icardi: "Cuando el marido dijo que es el hazme reír de todos, no le erró". "Literal", comentó Tamara junto con un emoji de una carita vomitando del asco.