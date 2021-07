Érica Rivas se tiñó de azul y sorprendió con su nuevo look

La actriz de Casados con hijos, entre otros programas, llamó la atención con la nueva imagen de su semblante, que se hizo viral. ¿Te gusta cómo le quedó?

En las últimas horas, Érica Rivas sorprendió con su cambio de look y eligió el pelo azul, por lo que su flamante imagen se viralizó rápidamente a través de las redes sociales. De hecho, desde la cuenta de Instagram del peluquero Sergio Lamensa (@sergiolamensaok) difundieron la foto de cómo le quedó el semblante a la actriz de 46 años.

"New look. Érica Rivas se armó un look muy original", publicó desde su perfil oficial, posteo que ella misma replicó y agregó "azul", junto a un corazón del mismo color. "Lookazo. (Una escultura capilar). Genio", agregó la ex Casados con hijos (Telefe) para sus más de 270 mil seguidores.

Desde hace tiempo, los tonos "fantasía" se pusieron de moda en el inmenso y divertido mundo de la peluquería y la barbería. Sin embargo, compite con una técnica que también es muy popular: el balayage y el contorno.

A la artista le hicieron un montón de mechas azules que se hibridan con su cabello morocho y, muy feliz por el resultado, compartió una selfie luciendo su aspecto junto con el encargado de haberle modificado la apariencia. Además, le agradeció públicamente y sus publicaciones se llevaron varios comentarios.

Érica Rivas sorprendió con su nuevo look con el pelo azul.

La trayectoria de Érica Rivas en Argentina

Nacida el 1° de diciembre de 1974 en Ramos Mejía, Provincia de Buenos Aires, trabajó tanto en la televisión como en el cine y en el teatro. Más allá de que su papel más recordado es el de María Elena Fuseneco en Casados con hijos, también se destacó por ejemplo en: Gallito ciego, Por tu culpa, Relatos salvajes, La cordillera, Los sonámbulos, Gasoleros, El sodero de mi vida, Los simuladores, Otros pecados, Cosa de locos, Un tranvía llamado deseo, Ojo por ojo y Escenas de la vida conyugal.

Además, obtuvo diferentes premios de todo tipo por su labor y se consagró como una de las artistas más reconocidas del país.

Por qué Érica Rivas se distanció de Casados con hijos

"María Elena" no quiso participar de la vuelta del exitoso ciclo al teatro, que finalmente fue postergada por la pandemia de coronavirus, porque según ella hay algunos sketches que ya no concuerdan con la época que se vive y porque allí Guillermo Francella -el director en este caso- la tildó de "feminazi", algo que la producción desmintió de manera contundente a través de un comunicado.

En el diálogo con Página 12, ella manifestó: "Yo no me fui, quería hacer ese proyecto, a mí me echaron. Lo que pedía era que buscáramos opiniones, una asesoría", al tiempo que dijo que la expulsaron "por WhatsApp, a la vez que hacían público un mail privado".

A diferencia de la serie televisiva, el director de la obra era Francella, a quien Rivas destrozó: "Me comí que me dijera ´feminazi´, que estaba demasiado alterada". También recordó que todo ocurrió durante una reunión con "peces gordos" de la producción y de la dirección. Incluso, apuntó contra el productor Gustavo Yankelevich, que en un lujoso bar la retó: “¿Cómo vas a poner una duda sobre un producto que te dio de comer?".

Sin embargo, el punto de inflexión fue cuando le llegaron unos avances del guion para promocionar la obra en la radio. En esos adelantos, lo "gracioso" estaba en los bigotes de María Elena, su personaje. "Te podrías reír, pero ese no puede ser el remate del chiste porque ya no es gracioso, más bien podría ser gracioso que haya dinosaurios que se ríen de eso", sentenció duramente.