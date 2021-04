La producción de la obra teatral de Casados con Hijos le respondió a Érica Rivas.

Las recientes declaraciones de Érica Rivas sobre su desvinculación de la obra teatral de Casados con Hijos indignaron a las redes y apuntaron con firmeza contra el actor Guillermo Francella, quien supuestamente la llamó "feminazi". En un escueto comunicado, la producción del espectáculo que aún no se estrenó emitió una cortante y tajante defensa.

Mientras trataban el escándalo en Intrusos (América TV), Paula Varela recibió un mensaje que desmentía uno de los dichos de Érica Rivas. “Tengo la palabra de la otra parte y lo único que te digo es que niegan esa palabra (feminazi), dicen que jamás salió de ellos”, expresó la panelista, sin aclarar quién o quiénes eran los autores de aquel mensaje ni cuál era su versión sobre todas las demás situaciones relatadas por la actriz.

Recordemos que por el éxito de la versión argentina de Casados con Hijos, en el 2020 se había anunciado una versión teatral para la popular serie, que por el coronavirus primero se pospuso para el 2021. Rivas iba a volver a su divertido personaje de Elena Fuseneco pero, antes de que se estrenara la obra, la echaron. La actriz aseguró que la razón fue "por ser feminista" y apuntó directamente contra Guillermo Francella que la tildó de "feminazi".

Contrario a la información que circuló en el momento Rivas explicó a Marta Dillon en una entrevista para el suplemento Las 12 de Página 12 que su intención siempre fue ser parte de la obra: "Yo no me fui, yo quería hacer ese proyecto, a mí me echaron". "Yo lo que pedía era que buscáramos opiniones, una asesoría", agregó la actriz que interpretaba a la vecina de la disfuncional familia Argento. Rivas también develó que la echaron "por whatsapp a la vez que hacían público un mail privado".

A diferencia de la serie, el director de la obra era Guillermo Francella, a quien Rivas destrozó: "Me comí que el director me dijera feminazi, que estaba demasiado alterada". La misma actriz recordó que fue durante una reunión con "peces gordos" de producción y dirección. También apuntó contra el productor Gustavo Yankelevich, que en una lujoso bar la retó: “¿Cómo vas a poner una duda sobre un producto que te dio de comer?".

Sin embargo, el punto de inflexión fue cuando le llegaron unos avances del guion para promocionar la obra en radio. En esos adelantos, "lo gracioso" del chiste estaba en los bigotes de María Elena, su personaje. "Te podrías reír pero ese no puede ser el remate del chiste porque ya no es gracioso, más bien podría ser gracioso que haya dinosaurios que se ríen de eso", analizó la actriz.