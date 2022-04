El dramatico episodio de Jimena Barón en medio de un vuelo: "Estrujo un rosario"

Jimena Barón reveló en las redes sociales cuál es su peor pesadilla luego de haber sufrido los ataques de pánico. "Estrujo en rosario", reconoció la actriz.

Jimena Barón reveló cuál es la peor pesadilla por la que transita después de haber hecho público su padecimiento con los ataques de pánico. La actriz y cantante de 34 años recurrió a su cuenta oficial de Instagram (@jmena) para darles a conocer a sus casi seis millones de seguidores el sufrimiento que tiene en este momento particular de su vida.

"La Cobra" se sinceró a la hora de su habitual interacción con los fanáticos, a los cuales les responde varias preguntas a través de las historias en la red social que más utiliza. En pleno domingo 3 de abril de 2022, la protagonista no dejó dudas acerca de su gran miedo a volar.

Jimena Barón reveló que tiene miedo a volar: "Estrujo un rosario"

La consulta de uno de sus seguidores fue: "Por los panic attacks (ataques de pánico) que tuviste, no te da miedo volar?". Entonces, la compositora y presentadora no dudó en ser muy frontal al respecto y contestó qué hace en esos momentos para controlar sus temores: "Estrujo un rosario y la mano de quien tenga al lado. Pienso en Marley y los cien aviones por semana que se toma... Ahí me calmo".

Qué es la aerofobia, el miedo a volar

Se trata de una fobia que afecta nada menos que al 33.3% de las personas. Es decir, una de cada tres la padece. Es un sentimiento de miedo, temor o terror a seguir en el viaje, en especial cuando el avión despega o aterriza, por la sensación de la inevitable "falta de control" de la situación.

Puede estar vinculada con otras patologías, como por ejemplo la claustrofobia (temor al encierro), la agorafobia (miedo a permanecer en los espacios cerrados) o la acrofobia (miedo a las alturas). Para tratar de combatirla se recomienda respirar largo y profundo, no viajar del lado de la ventanilla, hablar con el compañero de al lado, no mirar demasiados videos al respecto y hasta tomar sedantes.

Jimena Barón reconoció en Instagram que tiene mucho miedo a volar.

Las lujosas vacaciones de Jimena Barón en México

La artista se mostró públicamente por primera vez junto con su nuevo novio Matías Palleiro, con quien se fue a la Playa Islas Mujeres de la paradisíaca Cancún. “Me fui de nuevo y estoy muy feliz. ¿O no se trata la vida de capturar mates, nubes y amaneceres?”, escribió en una storie además de una foto de ella sonriente.

“Felicidad absoluta, un viaje lleno de aventuras”, agregó junto a un emoji de un corazón. En tanto, sobre Matías Palleiro se conoce que comenzó a salir con ella a mediados de 2021 y que es la expareja de otra cantante: Melina Lezcano, la ex Agapornis.