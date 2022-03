Del Potro confesó que sigue hablando con Jimena Barón tras su ruptura: “Le escribo”

Juan Martín Del Potro reveló que todavía mantiene contacto con Jimena Barón, con quien terminó su relación en 2018.

Juan Martín del Potro se encuentra en el comienzo de una nueva etapa: se retiró del tenis y está en plena recuperación de sus lesiones de la rodilla. En cuanto a lo sentimental, está en pareja con la modelo y periodista Oriana Barquet y ambos parecen encontrarse muy felices. Sin embargo, reveló que sigue en contacto con su expareja, Jimena Barón, con quien terminó en 2018.

A diferencia de muchas parejas, Del Potro asegura tener un vínculo sano con todas las mujeres con las que estuvo en una relación. “Es el día de hoy que, más allá de las cosas lindas o malas, tengo a mis exparejas que me mandan mensajes para felicitarme o lamentarse por cosas que me pasaron”, expresó, en diálogo con En primera persona (Star+).

En cuanto a Barón, el extenista no entró en demasiados detalles y se limitó a contar que le habla para preguntarle por su hijo “Momo”. “Le escribo a Jime: 'Qué grande está tu hijo'”, declaró. Por otro lado, también reveló que sigue enviándose mensajes de texto con otra de sus ex, Sofía “Jujuy” Jiménez, quien actualmente está en pareja con alguien más.

¿Por qué terminaron Jimena Barón y Del Potro?

Jimena Barón y Del Potro terminaron su relación en 2018. Según contaron, fue porque los dos estaban muy ocupados con sus respectivas carreras y apenas tenían tiempo para verse. “Nuestro final real es que somos dos personas que tienen como prioridad número uno su laburo. Cuando yo lo conocí, mi laburo era otro, con otra intensidad”, contó la artista durante una entrevista en el programa Morfi.

“Él vivió como toda mi cocina con la música, de qué iba a pasar. Me apoyó un montón. En el momento de menor intensidad, así y todo, era bastante malabarista lo que había que hacer para acompañarlo. Lo mío también agarró una velocidad que empezó a ser imposible”, continuó. En aquel reportaje, Barón aseguró que Del Potro es “una persona maravillosa” y que se había portado muy bien con ella, a diferencia de lo que se estuvo diciendo en los medios.

Sin embargo, Jimena tuvo que priorizar su carrera y su estabilidad económica. “En el enamoramiento del principio uno piensa que todo es posible, que voy y vengo. Pero los viajes empezaron a ser de un mes y medio, y yo no podía ir. Y tuve que decirme a mí misma: 'Flaca, hacé memoria. Estás en un momento groso, que te costó un montón, hasta económicamente’. Porque no tengo discográfica ni un productor, toda la guita que tenía la puse en mi proyecto. No soy millonaria y la estoy recuperando. Entonces, tuve que auto decirme: ‘Tu trabajo primero’”, cerró.