Jefe de la ONU advierte que su carta fundacional es atacada como nunca antes

El secretario general de las Naciones Unidas, António Guterres, advirtió el jueves que la Carta de la ONU estaba siendo atacada como nunca antes, durante la conmemoración del 80 aniversario de la firma del documento fundacional del organismo de 193 miembros.

"Vemos un patrón demasiado familiar: seguir la Carta cuando conviene, ignorarla cuando no. La Carta de las Naciones Unidas no es opcional. No es un menú a la carta, es la base de las relaciones internacionales", afirmó Guterres.

Los países se acusan periódicamente de incumplir la Carta, pero pocos se enfrentan a consecuencias concretas. En los últimos años, la Asamblea General ha llamado la atención a Rusia e Israel por violar la Carta con sus guerras en Ucrania y la Franja de Gaza, respectivamente. Ambos conflictos siguen abiertos.

La semana pasada, Irán acusó a Estados Unidos de violar la Carta con sus ataques contra instalaciones nucleares iraníes y Estados Unidos los justificó en virtud de la Carta como defensa propia.

Las Naciones Unidas nacieron al final de la Segunda Guerra Mundial y la Carta fue firmada en San Francisco por 50 Estados el 26 de junio de 1945. Entró en vigor cuatro meses después con el objetivo de salvar a las generaciones venideras de la guerra y defender la dignidad humana y la igualdad de derechos de hombres y mujeres y de las naciones grandes y pequeñas.

Aunque las Naciones Unidas han hecho mucho bien en las últimas ocho décadas, el diplomático estadounidense McCoy Pitt dijo que el organismo mundial no debe "pasar por alto las deficiencias que limitan el potencial de la ONU".

"Lamentamos que la ONU haya perdido de vista su misión fundacional. En este sentido, las guerras siguen haciendo estragos en múltiples continentes", afirmó.

"Los principios de la Carta de la ONU deben permanecer en el corazón de esta institución, no solo como un acuerdo para un mundo mejor, sino también como una llamada continua a la acción", agregó.

Con información de Reuters