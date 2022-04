Contó cómo viven los ricos por trabajar con ellos y se volvió viral: "No laburan"

Un usuario de Twitter sorprendió al contar su experiencia al trabajar con gente de "clase alta" y generó un gran debate en las redes.

Un usuario de Twitter expuso su experiencia al trabajar con ricos y se volvió viral en las redes sociales. Con un extenso hilo en donde contó con lujo de detalles cómo percibió los hábitos laborales de las personas de "clase alta", la cuenta expuso "viajes en cualquier momento del año", "falta de compromiso" y gastos desopilantes de dinero.

"Lo conté muchas veces pero no todos lo leerán, obviamente. Trabajo para clientes de clase alta, en general. Media alta es lo más bajo que pueden llamar", comenzó el hilo de Twitter de este usuario que se llama Fabián y navega en la web con el nombre de @elmotorpsico. "Algún medio pelo también llama, pero pronto se entera de que lo que vendemos no es para él, y rara vez vuelve a llamarnos", continuó el primer tweet en donde no especificó cuál era su trabajo, pero aseguró tener relación con ricos casi a diario.

"No importa lo que ellos digan del trabajo, las ganas de trabajar, y la necesidad que tiene el país de que todos tiremos del carro... No laburan", aseguró el usuario. Posteriormente, el internauta habló sobre la dinámica de trabajo que suelen mantener, en la cual la asistencia diaria no es moneda corriente. "Podemos pasar más de una semana en una obra medianamente compleja, y nunca, pero nunca, van a trabajar", afirmó. En este contexto, el internauta se animó a contar un poco más y aseguró que los ricos siempre "entran y salen, 'tienen cosas que hacer', pero ir a un trabajo como vos y yo, rarísimas veces".

En la continuación de este hilo, el usuario aseguró que "los ricos se encargan de cosas, pero no van a trabajar". "Alguno que es director de una compañía, o tiene una clínica de cirugías estéticas, esos van, pero siempre le queda a uno la duda: ¿Se va para rajar o de verdad labura?", abrió el debate. Por otra parte, el internauta explicó que esta costumbre también aplica para "esposas e hijos grande que aún conviven con sus padres". "Cada uno tiene sus propios autos, rara vez hay menos de cuatro. Tengo clientas que cuando las llamo para ir están en Chile, Uruguay, Brasil, San Martín de los Andes o Europa", continuó.

En el descargo que mencionó viajes en cualquier altura del año sin diferenciar vacaciones y fines de semana largos de días laborables para cualquier persona, Fabián también manifestó lo complicado que resulta organizar horarios de trabajo. "Jamás les digas de llegar antes de las 10am: Te sacan rajando. Madrugar es para otros, que no son ellos".

Por último, el usuario de Twitter cerró el hilo de forma contundente. "No lo crean si no quieren, pero nosotros estuvimos ahí, escuchando con los ojitos bien abiertos y la mandíbula cayéndose. '¿Para qué quieren tanta plata?' Yo sí sé para qué la quieren, quédate bien tranquilo", finalizó.

Las repercusiones del Tweet

A las pocas horas de publicar el hilo en las redes sociales, el usuario @elmotorpsico recibió miles de respuestas en relación a sus declaraciones. Incluso, muchos otros internautas se animaron a contar su experiencia propia en con los ricos y la mayoría de los relatos coincidieron con las declaraciones.

Actualmente, el tweet que inauguró el hilo cuenta con un total de 1200 retweets, 6000 me gusta y más de 300 réplicas. En su mayoría, los usuarios que interactuaron coincidieron con Fabián y abrieron un debate sobre sus declaraciones.