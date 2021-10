Chano compartió un video sorprendente a poco tiempo del violento episodio

Chano Charpentier sorprendió a sus seguidores con un emotivo video en sus redes sociales, donde recibió miles de likes y saludos.

Chano Moreno Charpentier compartió un sorprendente video en sus redes sociales, a solo unos meses de haber sido baleado por un policía bonaerense por causas que aún se investigan en la Justicia. Las publicaciones del cantante rápidamente se llenaron de likes y de comentarios de otras celebridades, que saludaron y felicitaron al músico por cómo se encuentra en la actualidad.

El 26 de julio pasado, Chano fue internado de urgencia en el Sanatorio Otamendi tras recibir un disparo por parte de un policía bonaerense. El músico debió permanecer más de dos semanas en el hospital, donde tuvieron que extirparle el riñón izquierdo, el bazo y parte del páncreas. Cuando fue dado de alta, Chano fue trasladado a un centro terapéutico en Boulogne, en donde está permanentemente acompañado y en donde puede hacer ejercicio y terapia, para recuperarse.

Parte de esa recuperación también incluye los tres conciertos que el cantante realizará durante noviembre en el Luna Park, donde una de las fechas ya tiene localidades agotadas. Preparándose para su vuelta a los escenarios, Chano compartió en sus redes sociales un video de los ensayos con su nueva banda. La grabación que el cantante publicó dura solo unos 15 segundos y en ella se lo ve muy bien, cantando La Melodía de Dios, uno de los mayores hits de Tan Bionica, la banda que lideró junto a su hermano.

Además del video, el cantante también compartió fotos del ensayo y tuiteó una emotiva frase: "Best is yet to come" ("Lo mejor está por venir"). Entre las miles de respuestas y likes que recibieron las publicaciones del cantante se destacaron los comentarios de Pablo Lescano, Diego Leuco y el "Pelado" López. "Así te quiero perrito!!", lo felicitó el cantante de cumbia, a lo que Chano le contestó agradeciéndole.

La entrevista de Chano con Jorge Lanata

Durante su conversación con Lanata, Chano habló sobre su dura historia con las adicciones. "Me interné muchas veces, el consumo era triste, no era algo de fiestas, social ni nada. Consumía solo y estaba paranoico pensando que había gente en mi casa. Consumía llorando, llamaba al dealer diciendo no quiero más esto para mí. Cuando estás con el consumo activo es difícil parar solo, parás con una tocada de fondo y tuve varias, pero esta vez no me acuerdo nada", relató.

Esta vez, gracias a la rehabilitación, Chano asegura que llegó a un punto de recuperación al que nunca había llegado antes. "Ahora vivo en una estructura muy rígida que me hacía falta la verdad. Hay gente que puede parar, yo estoy agradecido a la enfermedad que tengo porque hay personas que no llegan a consumir y viven de manera compulsiva sin darse cuenta que tienen una enfermedad que tratar y esto me permitió conocerme", contó el cantante.