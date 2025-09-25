Carlos Maslatón se va del país en medio de la crisis: los motivos

Carlos Maslaton se va del país en medio de la crisis: los motivos.

El abogado y exconcejal porteño Carlos Maslatón, muy crítico del gobierno del presidente Javier Milei, anunció en sus redes sociales que se va del país. Los motivos que dio en sus redes sociales.

"Me voy al extranjero. Destino: Madrid, Reino de España. Soy un judeoespañol expulsado en el año 1492 por el Decreto de Granada y el Edicto de la Alhambra, signado por los Reyes Católicos Isabel de Castilla y Fernando de Aragón, en el contexto del Santo Oficio, o sea de la nefasta Inquisición Española antijudía", expresó Maslatón en su cuenta de X, donde dejó entrever que será un viaje por unos días y luego volverá a la Argentina.

Luego, el abogado continuó: "Reivindiqué mi nacionalidad española en la democracia posfranquista y juré Obediencia a la Constitución y Fidelidad al Rey, respetando a rajatabla mis compromisos que de ningún modo se extienden al Presidente del Gobierno Pedro Sánchez Pérez-Castejón".

"Sufrago para los comicios a las Cortes por el gran Partido Popular o por VOX según los casos y rechazo todo secesionismo sea éste catalán o vasco. Exclamo, en el siglo XXI como en el siglo XX: España, Una, Grande y Libre", concluyó Maslatón.

Carlos Maslaton se va del país en medio de la crisis: los motivos.

Las críticas de Maslatón a Milei

Después de anunciar su viaje a España, Maslatón publicó un durísimo mensaje en X contra Javier Milei. "Pobre país y pobre calle libertaria, estafados una y otra vez por Caputo y Milei, esta vez con la colaboración estelar del ministro de economía yankee que dicta desde Washington, en vivo y en directo por Twitter, cuáles son las medidas que el gobierno cipayo argentino debe adoptar día tras día", expresó y añadió: "Sí, claro, si anuncio que te salvo y te presto plata, vos sos mi vasallo y mi esclavo, para siempre. Técnicamente: onda B de 4 en triángulo de una C de 2. Políticamente: armado para que salgan los empomados en Argentina para que revienten los argentinos, y va con cuadrito para el despacho de Milei y todo, para que parezca no tan serio. De mi parte, que se jodan todos".