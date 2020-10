Grave atentado contra la libertad de expresión.

El blindaje mediático alcanzó niveles inusitados en la República Argentina. Más precisamente si de hablar de Mauricio Macri se trata. El ex presidente de la Nación rompió el silencio al aire de TN y dejó en claro que su mandato terminó el 11 de agosto luego de caer en las PASO frente al actual mandatario nacional, Alberto Fernández. Sus palabras fueron repudiadas por Antonio Laje, quien reprochó los dichos del líder de Juntos por el cambio. Y por este episodio, los trolls macristas salieron a atacar al periodista de América TV con palabras amenazantes y un tono intimidante.

"Otro más que se suma a la campaña "pegarle a Macri no importa como". Insiste Laje a cada rato con el tema 11/8, aún sabiendo que MM se refería a la explosión de las variables económicas. Otro que está adentro de la cacerola y no se da cuenta que el agua sigue calentándose", manifestó uno de los trolls macristas que atentaron contra la libertad de expresión de Laje.

Los mensajes amenazantes hacia Antonio Laje tras criticar a Mauricio Macri

En tanto, otra de las personas que responden a Mauricio Macri agregó: "UN CEREBRO y UNA TONELADA DE MORAL AHÍ, POR FAVOR. Antonio Laje, ¿QUÉ NO ENTENDISTE CUANDO MACRI DIJO QUE SU GOBIERNO ECONÓMICAMENTE TERMINÓ EL 11 DE AGOSTO?¿QUÉ NO ENTENDISTE? CUALQUIER NORMALITO SUPO AQUEL DÍA QUE EL FIN HABÍA LLEGADO. NO SÓLO TERMINÓ EL GOBIERNO DE MACRI".

"Era obvio que con la aparición de Macri, estos dos gusanos mercenarios salieran otra vez a limarlo como lo hicieron 2 años operando para Massa a diario y desde agosto/19 para el cuis. Laje e Indart la muestra de periodismo de mierda de la mañana en A24", lanzó otra de los trolls que operan para el espacio liderado por Mauricio Macri y presidido por Patricia Bullrich (en cuanto al PRO respecta).

En su regreso, Macri atacó a Cristina, se victimizó y negó el espionaje ilegal

El ex presidente Mauricio Macri rompió el silencio cual oportunista al aire de TN, y habló con Joaquín Morales Solá tras las marchas contra el Gobierno de Alberto Fernández llevadas adelante el 12 octubre. Victimizándose, negando el espionaje ilegal y cargando contra Cristina Fernández de Kirchner, el líder de Juntos por el Cambio volvió a culpar a la gente por no haberlo reelegido en las Elecciones Presidenciales de 2019 (responsabilizándola por el derrumbe económico en la República Argentina).

"Yo interpreto lo de hoy como la razón por la cual, siendo pesimistas por lo que vendrá en los próximos meses, tenemos que ser optimistas por lo que va a pasar en los próximos años. Demuestra la decisión que hay en el pueblo argentino de salir adelante. Las manifestaciones son por dos razones: tienen que ver con el hilo de las marchas que hicimos en el cierre de campaña nuestro", manifestó Mauricio Macri en una entrevista grabada que salió a la luz en las últimas horas del día lunes.