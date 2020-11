Red Bull Batalla de los Gallos Argentina: fecha de la final y los participantes

Cada vez falta menos para que comience la Red Bull Batalla de los Gallos Argentina 2020. El certamen que reúne a los mejores freestylers del país se desarrollará en noviembre, mes en el que sin dudas habrá grandes nombres que darán que hablar en el escenario.

Pese a la gran expectativa que tenían los fanáticos, en las últimas horas, dos participantes se bajaron del certamen. El primero fue MKS, que a través de su cuenta de Twitter comentó: "Gente aprovecho para avisarles que me bajo oficialmente de Red Bull, ¡los quiero! No es joda ni los estoy trolleando, perdón de corazon a los que querían que este, pero ya es una decisión definitiva. ¡Y aprovecho también para decirles que este es mi último año dentro del freestyle! ¡Muchas gracias a todos por tantos años de amor incondicional!".

Luego, el segundo en renunciar al desafío fue nada menos que Papo, uno de los más respetados y queridos del circuito, que comentó en su cuenta de Twitch: "Red Bull, como dice su eslogan, le da alas a sus competidores. Hoy por hoy, no necesito estas alas. Cuando me inscribí, fue algo totalmente emocional, pero me he dado cuenta que tengo otras prioridades y por eso me bajo".

Quiénes son los suplentes que ingresarán en los lugares de MKS y Papo:

De acuerdo a lo que anunció la cuenta oficial de Red Bull Argentina, Kusa y MP fueron los elegidos.

Quiénes son los 16 participantes de la Red Bull Batalla de los Gallos Argentina 2020:

Los competidores serán Acru, Kusa, Cacha, Zaina, Stuart, Dani, Sub, MP, Wolf, Mecha, Klan, Roma, Tata, Nacho, Brasita y Tiago.

Fecha de la final de la Red Bull Batalla de los Gallos Argentina 2020 y por dónde se podrá mirar en vivo:

La batalla tendrá lugar el próximo sábado 21 de noviembre. La misma será transmitida en vivo por el canal oficial de Youtube de Red Bull y por Red Bull TV.

Quiénes integrarán el jurado en la Red Bull Batalla de los Gallos Argentina 2020:

Trueno, Bizarrap y Lit Killah serán los encargados de calificar a los participantes. Se trata del último campeón del certamen, uno de los productores de trap más reconocidos y un exfreestyler, precisamente. Cabe resaltar que Martín Perez Disalvo -más conocido como Coscu- confirmó en su cuenta de Twitter que se desempeñará como comentarista de la Final Nacional de Red Bull Argentina 2020. Lo mismo hará DTOKE.