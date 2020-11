Bomba en el freestyle: Papo se bajó de la Red Bull Batalla de los Gallos

Papo, uno de los freestylers más importantes de argentina, anunció su renuncia a competir en la Red Bull Batalla de los Gallos Argentina y sacudió al mundo del rap a menos de un mes para la competencia.

A través de una transmisión en vivo por Twitch y YouTube, Alejandro Andrés Lococo le anunció a todos sus seguidores que se bajó de la competencia más importante de Argentina por motivos particulares. "Este año me anoté de una manera emocional e impulsiva. Tenía decidido no competir y me hablaron amigos y colegas a los que les comenté que quizás era una etapa que había superado. Estuve mucho tiempo analizando esta situación post inscripción", comenzó el rapero.

Y señaló: "Pasan muchas cosas y hay muchos factores. Soy muy competitivo y me gusta estar en los eventos de importancia y es un sueño para cualquier competidor ganar la Red Bull. Hoy hay un sólo escenario en que creo que termino feliz en una Batalla de Gallos Argentina: saliendo campeón ganando todas las batallas sin dejar lugar a dudas".

El freestyler recordó que va ser padre en pocos meses y señaló que se siente "bien, lleno emocionalmente, completo, bien en cuanto a lo laboral, cómodo compitiendo", pero que no quiere "buscar incomodidad" y prefiere evitar el odio y los comentarios agresivos que pueden surgir de la competencia patrocinada por los energizantes.

Además, resaltó: "A mi ganar la Red Bull no me cambia la vida. Partiendo de esa base estoy siendo injusto al decidir tomar el lugar de alguien que se desvive por estar ahí y quedó de suplente. Con Red Bull me mantengo agradecido. Hoy soy un profesional y en gran parte de eso tuvo que ver Red Bull"

Además, consideró que si llegaba a ganar la competición nacional no iba a poder ser parte de la final internacional debido a que las fechas pueden ser las mismas del nacimiento de su hija. "No quiero perderme el nacimiento de mi hijo por nada. De hecho voy a pedir mi baja en FMS por una fecha", informó.

Papo recalcó que sí piensa completar la temporada de la Freestyle Master Series y quiere pelear por el campeonato hasta la última jornada. Sobre esa competición, explicó que dudo de continuar este año, pero que le parecía "injusto" irse "sin tener un último baile", en referencia a la serie documental sobre Michael Jordan. Sin embargo, dejó entreabierta la puerta a la continuidad y negó su retiro inmediato.