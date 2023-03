Dónde retirar las pulseras y entradas para el Lollapalooza Argentina 2023

Durante el tercer fin de semana de marzo, miles de fanáticos podrán apreciar la edición 2023 del Lollapalooza Argentina. La organización confirmó que ya se puede canjear tu entrada. Cuándo, cómo y dónde puedes obtener tu pulsera.

El Lollapalooza es uno de los festivales más esperados por todos los argentinos. En este 2023, el evento se desarrollará el próximo 19, 20 y 21 de marzo en las instalaciones del Hipódromo de San Isidro. Las ediciones anteriores han sido un éxito, en un hecho que le permite a la organización poder generar campañas de expectativas en el momento de dar a conocer un line up para sus siguientes versiones.

Una de las grandes dudas que mantienen aquellos que compraron las entradas es cómo retirar las pulseras para poder ingresar al fantástico festival, que en las últimas horas tuvo una novedad: Blink 182 se bajó del show debido a una lesión en la mano del baterista, por lo que los organizadores confirmaron a Twenty One Pilots.

¿Cómo canjear las pulseras del Lollapalooza Argentina 2023?

La organización confirmó que ya podés ir a retirar tus pulseras. En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires encontrarás los siguientes puntos:

La Rural (Avenida Santa Fe 4201) en horario de lunes a viernes de 12 a 19.

(Avenida Santa Fe 4201) en horario de lunes a viernes de 12 a 19. Dot Baires Shopping (Vedia 3600) todos los días de 18 a 22.

Es clave tener en cuenta que el canje de las cintas se podrá hacer hasta un día antes del inicio del festival. También es importante agregar que para retirar tus pulseras, el titular deberá presentarse con el DNI en compañía de la tarjeta con la que compró la entrada y el comprobante de la transferencia. En caso de que el dueño de la tarjeta no pueda concurrir, se deberá presentar una carta de autorización acompañada con la firma de la persona y que cuente con la certificación de un escribano o una entidad bancaria.

¿Cuándo llegan las pulseras a las personas que solicitaron su envío?

Los organizadores confirmaron que las pulseras que hayan sido solicitadas llegarán a sus respectivos domicilios con un plazo máximo de hasta 15 días, según fue informado el pasado 14 de febrero.

¿Cuáles son los artistas más destacados de este evento?

Entre los artistas más reconocidos que estarán presentes en esta edición del festival se destacan los shows de Drake, Billie Eilish, Twenty One Pilots (reemplazante de Blink 182), The 1975, Armin Van Buuren, Tove Lo, Skrillex, Cigarettes After Sex, María Becerra, Trueno y Tame Impala, entre otros.

Aún no tengo mi entrada: cómo y dónde puedo comprar las entradas para el Lollapalooza 2023

A falta de pocos días para el inicio del festival aún quedan disponibles algunos accesos que podrán adquirirse a través de All Access. Los precios de los ingresos están distribuidos de la siguiente manera: