Line up del Lollapalooza 2023 Argentina: día por día, quiénes tocan en el show

El Lollapalooza es uno de los recitales más esperados por los argentinos. Luego de la confirmación de la baja de Blink 182, los organizadores ratificaron una serie de cambios en el line up. Cómo quedará organizado cada día y qué bandas tocarán.

El Lollapalooza es uno de los festivales más esperados por todos los argentinos. Es un evento que mantiene su éxito y, debido a este motivo, la organización siempre genera una gran campaña de expectativa para anunciar los artistas con suficiente anticipación. Lamentablemente, en este 2023 se confirmó la baja de Blink 182 y por esta situación se realizaron algunos cambios en el line up del festival que se desarrollará este 19, 20 y 21 de marzo en las instalaciones del Hipódromo de San Isidro.

Entre los artistas más destacados que estarán presentes en esta edición del festival resaltan los shows de Drake, Billie Eilish, Twenty One Pilots (reemplazante de Blink 182), The 1975, Armin Van Buuren, Tove Lo, Skrillex, Cigarettes After Sex, María Becerra, Trueno y Tame Impala, entre otros.

¿Cuál fue el motivo para que Blink 182 cancelará su show en el Lollapalooza?

Una fractura en uno de los dedos de la mano del baterista Travis Barker le impedirá presentarse en este imponente festival. Por esta situación, la banda norteamericana decidió cancelar todos sus shows en Sudamérica y México.

Cómo y dónde comprar las entradas para el Lollapalooza 2023

A falta de pocos días para el inicio del festival aún quedan disponibles algunos accesos que podrán adquirirse a través de All Access. Los precios de los ingresos están distribuidos de la siguiente manera:

3 Day Pass : $ 50.000 incluye el costo adicional.

: $ 50.000 incluye el costo adicional. Pase General por día : $ 25.000 + el servicio de cargo.

: $ 25.000 + el servicio de cargo. Pase VIP por día: $ 50.000 incluye el costo adicional.

¿Cuál será el line up del Lollapalooza Argentina 2023?

Será un evento que se realizará desde el 17, 18 y 19 de marzo en el Hipódromo de San Isidro. Serán tres días cargados de una convergencia musical, en la cual las diferentes expresiones artísticas se reúnen en un solo lugar.

Lollapalooza 2023

Viernes 17

Drake

Rosalía

Armin Van Buuren

Trueno

Alison Wonderland

Chano

Aurora

Tove Lo

Marilina Bertoldi

Danny Ocean

Cigarettes After Sex

Omar Apollo

Álvaro Diaz

John Summit

Dante Spinetta

Villano Antillano

Young Miko

100 Gecs

Suki Waterhouse

Guitarricadelafuente

Oscu

Silvestre Y La Naranja

The Change

Flaca / Plastilina

An Espil

Paz Carrara

Panther

Guillermo Beresñak / Nani

Sábado 18

Twenty One Pilots

Tame Impala

Jane’S Addiction

The 1975

Jamie Xx

Fred Again

Melanie Martinez

Usted Señálemelo

Mora

Wallows

Sofi Tukker

Yungblud

Purple Disco Machine

Bresh

Catupecu Machu

Ryan Castro

Nafta

Nora En Pure

Elsa Y Elmar

Papichamp

Rusowsky

Ralphie Choo

1915

Kchiporros

Broke Carrey

Delfina Campos

Melanie Williams & El Cabloide

Florian

Ángela Torres

Sassyggirl

Friolento

Domingo 19