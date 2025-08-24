Maru Botana publicó una receta de torta de chocolate y pistacho.

Maru Botana sorprendió a sus seguidores de redes sociales con una receta diferente de una torta de chocolate. En esta ocasión, la famosa cocinera le agregó a la preparación uno de los alimentos de moda: pistacho.

La ex figura de Telefe les explicó a los usuarios de Instagram el paso a paso de la torta Linzer, poco conocida en el mundo gastronómico pero con un resultado súper atractivo para los fans de lo dulce. Se trata de una opción ideal para preparar y disfrutar en la tarde de domingo con un mate, té o café.

La tarta Linzer debe su nombre a la ciudad de Linz, situada en la región de Alta Austria, y es considerada una de las recetas de repostería más antiguas de Europa. Aunque es difícil precisar con exactitud el origen de la torta propuesta por Maru Botana, se estima que la receta ya circulaba en el siglo XVII e incluso podría ser anterior.

Receta de la torta de chocolate y pistacho de Maru Botana

Ingredientes para la masa

250 g harina 0000

100 g manteca

100 g azúcar

2 yemas

150 g pistachos molidos

1/4 taza cacao en polvo

1/4 taza chocolate derretido

Ralladura de limón

Ingredientes para el relleno

400 g de mermelada de frambuesa o frutos rojos

Paso a paso

Mezclar todo con la punta de los dedos (no de amasar mucho). Forrar el molde con la masa y reservar un poquito para las clásicas tiritas. Rellenar con mermelada de frutos rojos, decorar y al horno: 180° por 45/50 minutos.

Receta de torta de chocolate clásica

Ingredientes

200 g de harina

200 g de azúcar

100 g de cacao en polvo sin azúcar

1 cucharadita de polvo de hornear

1/2 cucharadita de bicarbonato de sodio

1 pizca de sal

3 huevos

150 ml de leche

100 g de manteca derretida (o aceite)

1 cucharadita de esencia de vainilla

Paso a paso