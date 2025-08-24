Maru Botana sorprendió a sus seguidores de redes sociales con una receta diferente de una torta de chocolate. En esta ocasión, la famosa cocinera le agregó a la preparación uno de los alimentos de moda: pistacho.
La ex figura de Telefe les explicó a los usuarios de Instagram el paso a paso de la torta Linzer, poco conocida en el mundo gastronómico pero con un resultado súper atractivo para los fans de lo dulce. Se trata de una opción ideal para preparar y disfrutar en la tarde de domingo con un mate, té o café.
La tarta Linzer debe su nombre a la ciudad de Linz, situada en la región de Alta Austria, y es considerada una de las recetas de repostería más antiguas de Europa. Aunque es difícil precisar con exactitud el origen de la torta propuesta por Maru Botana, se estima que la receta ya circulaba en el siglo XVII e incluso podría ser anterior.
Receta de la torta de chocolate y pistacho de Maru Botana
Ingredientes para la masa
-
250 g harina 0000
-
100 g manteca
-
100 g azúcar
-
2 yemas
-
150 g pistachos molidos
-
1/4 taza cacao en polvo
-
1/4 taza chocolate derretido
-
Ralladura de limón
Ingredientes para el relleno
-
400 g de mermelada de frambuesa o frutos rojos
Paso a paso
-
Mezclar todo con la punta de los dedos (no de amasar mucho).
-
Forrar el molde con la masa y reservar un poquito para las clásicas tiritas.
-
Rellenar con mermelada de frutos rojos, decorar y al horno: 180° por 45/50 minutos.
Receta de torta de chocolate clásica
Ingredientes
-
200 g de harina
-
200 g de azúcar
-
100 g de cacao en polvo sin azúcar
-
1 cucharadita de polvo de hornear
-
1/2 cucharadita de bicarbonato de sodio
-
1 pizca de sal
-
3 huevos
-
150 ml de leche
-
100 g de manteca derretida (o aceite)
-
1 cucharadita de esencia de vainilla
Paso a paso
-
Precalentar el horno a 180 °C y enmantecar y enharinar un molde.
-
En un bowl, tamizar la harina, el cacao, el polvo de hornear, el bicarbonato y la sal.
-
En otro recipiente, batir los huevos con el azúcar hasta que la mezcla quede esponjosa y clara.
-
Añadir la leche, la manteca derretida y la esencia de vainilla, mezclando bien.
-
Incorporar los ingredientes secos de a poco, integrando con movimientos suaves hasta formar una masa homogénea.
-
Verter la preparación en el molde y hornear durante 35-40 minutos, o hasta que al insertar un palillo en el centro, este salga limpio.
-
Dejar enfriar antes de desmoldar y servir sola o con cobertura de chocolate.