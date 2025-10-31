¿Te duele la garganta? Estas son las 3 comidas que tendrías que evitar, según expertos.

El dolor de garganta es muy común en épocas primaverales, debido a los cambios bruscos de temperatura que conducen a engriparse, o bien por las alergias que sufren muchas personas durante esta estación. Pocas personas lo saben, pero según expertos, hay alimentos que se deben evitar si tenés dolor de garganta.

A pesar de que las causas más comunes de los dolores de garganta son las gripes y las alergias, lo cierto es que algunos alimentos empeoran las molestias, según la nutricionista Samantha Peterson, quien explicó cuáles son estas comidas en diálogo con Real Simple.

Lo mejor cuando te duele la garganta es “elegir alimentos que calmen la inflamación y evitar aquellos que puedan irritar el delicado tejido de la garganta o generar más mucosidad”, explica la nutricionista. A continuación, te explicamos cuáles son estos alimentos y bebidas y por qué otros los podés reemplazar.

Los 3 alimentos o bebidas que se deben evitar cuando te duele la garganta

1. Comidas ácidas y picantes

Cuando tenés dolor de garganta, evitá los alimentos ácidos. Algunos ejemplos de estos son los jugos cítricos (como limonada y jugo de naranja), los tomates y las salsas a base de tomate, como la marinara. Este es el mismo criterio que se usa para las personas que sufren de reflujo gastroesofágico.

"La acidez puede irritar aún más una garganta ya inflamada, empeorando la sensación de ardor y el dolor”, dice Peterson. En su lugar, optá por alimentos y bebidas más suaves, como frutas blandas y dulces como banana, papaya o mango, sugiere la nutricionista.

Las comidas picantes también generan empeoramiento del dolor de garganta, ya que generan irritación. “Si querés comer una sopa o caldo picante, moderá el nivel de picante más de lo habitual”, recomienda la nutricionista. De lo contrario, conviene dejar de lado el picante hasta que la garganta se sienta mejor.

2. Comidas y bebidas muy calientes

Tomar té caliente cuando te duele la garganta te puede dar un alivio temporal, pero en realidad la irrita más, generando quemazón. En vez de un té caliente, te podés preparar un té frío con hielos y miel. Los licuados fríos de frutas o el helado también son buenas opciones, así como chupar trocitos de hielo.

3. Bebidas con cafeína

El café y las bebidas con cafeína son enemigas para el dolor de garganta, ya que la resecan todavía más. Además, la cafeína interfiere con el sueño, “algo que tu sistema inmunológico necesita para combatir la infección”, explica.

En estos días, lo mejor que podés hacer es beber infusiones de hierbas como manzanilla o raíz de regaliz. Si le agregás miel a tus batidos o infusiones frías, tu garganta te lo va a agradecer.