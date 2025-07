Existe una receta de brownie de chocolate sin harina y sin azúcar muy fácil de preparar, que además, no lleva horno. Las recetas en microondas se popularizaron en este último tiempo gracias a lo sencillas que son. Además, para esta receta en particular ni siquiera vas a necesitar harina de trigo tradicional ni azúcar, dos ingredientes que, según médicos y nutricionistas, no es aconsejable consumir a menudo. Afortunadamente, esta receta es muy saludable y podés prepararla cuantas veces quieras sin preocuparte por tu salud.

Para reemplazar la harina de trigo, hay que usar cualquier otra harina sin gluten, ya que no inflaman ni generan problemas gastrointestinales. Puede ser harina de coco, de arroz, de trigo sarraceno, de avena sin gluten, de almendras o la que más te guste. Para reemplazar el azúcar, el endulzante utilizado es stevia, el más saludable para el intestino. La receta fue compartida por la usuaria de TikTok @antozicarelli y es muy sencilla de preparar. Te va a salvar todas las meriendas y desayunos en menos de 5 minutos.

Receta de brownie en microondas, sin harina y sin azúcar

Ingredientes

1 huevo.

2 cucharadas de té de queso crema.

1 cucharada de té de stevia.

1/2 cucharada de té de polvo para hornear.

1/2 cucharada de extracto de vainilla.

1 cucharada de té colmada de cacao negro en polvo.

1 cucharada de té colmada de harina sin gluten de lo que quieras (avena, coco, almendras).

1 pedacito de chocolate cacao en el centro (sin azúcar, que sea mínimo cacao al 70%) (opcional).

Preparación