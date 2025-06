Receta de cheesecake fit sin harina ni azúcar: no inflama nada, no lleva horno y queda deliciosa Receta de cheescake fitness sin harina ni azúcar: ideal para calmar antojos dulces, se hace rápido y no lleva horno.

06 de junio, 2025 | 10.07 Receta de cheesecake fit sin harina ni azúcar: no inflama nada, no lleva horno y queda deliciosa. Existe una receta de cheesecake fit sin harina, sin TACC libre de gluten y sin azúcar que se prepara en muy pocos minutos y ni siquiera lleva horno. Si estás buscando recetas saludables para cambiar tu alimentación y te encantan las cosas dulces, esta receta es para vos. No es cierto que para comer saludable hay que renunciar a comer rico. Afortunadamente, las redes sociales están cada vez más llenas de recetas muy sanas y deliciosas. Esta receta fue compartida por la tiktoker Puli Cocina (@pulicocina en TikTok). Ya sea que seas celíaco, intolerante al gluten o al azúcar o quieras llevar un estilo de vida más saludable y cuidar tu salud intestinal, hacer estos pequeños cambios en tu alimentación es muy beneficioso. Las harinas tradicionales y el azúcar son los dos componentes que más problemas gastrointestinales suelen generar y los expertos en nutrición recomiendan reducir su consumo al máximo, por lo que es ideal aprender nuevas alternativas de alimentación saludable. Receta de cheesecake fit sin harina ni azúcar Ingredientes 30 gr de granola

1/1 cucharada sopera de mantequilla de maní (podés reemplazar por 1/2 banana pisada)

100 gr de queso crema light o yogur griego

3 cucharadas de edulcorante líquido, se recomienda stevia

Ralladura de 1/2 limón

Una cucharadita de esencia de vainilla

Cucharadas de mermelada de frutos rojos sin azúcar, o bien para hacerla incluso más saludable, podés usar frutos rojos y aplastarlos Preparación Mezclar la granola con la pasta o mantequilla de maní y cubrir la base de la taza presionando para que quede bien compacto.⁣ Mezclar el queso crema con el edulcorante, la vainilla y la ralladura.⁣ Cuando lo anterior esté bien mezclado, le añadimos el huevo e integramos.⁣ Vertemos en la taza sobre la base que hicimos y llevamos al microondas a 800W en 3 tandas de 45 segundos tapado con un plato por las dudas, hasta que los bordes estén hechos y el centro esté más blandito, pero no del todo líquido. (Si no quedo cocido, cocínalo 30 segundos más. Al pinchar el interior, el tenedor te tiene que salir seco, pero queda con una textura gelatinosa). Si no tenés microondas lo podés hacer en horno eléctrico o convencional a 180ºC por 15 minutos aproximadamente. Dejar enfriar, desmoldar y cubrir con la mermelada o frutos rojos. Ventajas de reducir el consumo de harina de trigo refinada Si estás considerando dejar el harina de trigo y reemplazarla por harinas alternativas sin TACC libres de gluten, es importante que conozcas sus beneficios para la salud. Algunos de ellos son los siguientes: Estabiliza los niveles de azúcar en sangre : La harina refinada tiene un alto índice glucémico, lo que puede causar picos y caídas en los niveles de azúcar en sangre.

Controla el peso : La harina refinada es baja en fibra y alta en calorías, lo que hace que el peso aumente. En cambio, otros tipos de harinas son más saciantes y controlan el peso.

Reduce los problemas digestivos o el riesgo a padecerlos : La harina refinada causa problemas digestivos en gran parte de la población, como hinchazón, dolores, náuseas, reflujo, gases, diarrea o constipación. Además, el consumo regular de harina refinada favorece la permeabilidad intestinal, pudiendo derivar en intolerancias digestivas o problemas más serios.

Más energía : Además de los síntomas digestivos, las harinas refinadas pueden generar otros síntomas como fatiga y dolores musculares. Por ejemplo, la harina integral, si bien sí tiene gluten, es una gran fuente de energía.

Mejor salud cardiovascular: La harina integral contiene fibra, que puede ayudar a reducir el colesterol y el riesgo de enfermedades cardíacas.

