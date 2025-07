Receta sin gluten de torta matera de manzana y peras: deliciosa, fácil y saludable.

Existe una receta de torta matera de manzana y pera sin TACC libre de gluten, deliciosa y muy fácil de preparar. Si sos celíaco, sensible al gluten o bien querés llevar un estilo de vida más saludable, lejos de los ultra procesados, esta receta es para vos. La podés preparar para disfrutar tanto en el desayuno como en la merienda. Si te sentís inflamado a la hora de consumir harina de trigo tradicional, vale la pena probar esta receta.

No poder consumir gluten no es una sentencia a no comer rico nunca más. Afortunadamente, cada vez existe más información sobre los beneficios de las harinas sin gluten para personas con sensibilidades digestivas o enfermedades preexistentes, e Internet está lleno de recetas aptas. Esta fue compartida por la usuaria de TikTok @amasa.madre y se prepara muy fácil. Además, queda deliciosa y vas a querer repetirla siempre. Se aconseja que veas el video para no perderte nada del paso a paso.

Receta de torta matera de manzana y pera sin gluten

Ingredientes

1 pera y/o 1 manzana (podés usar las dos o una sola)

125 grs de azúcar

Ralladura de 1 limón

250 grs de premezcla sin TACC (mezcla de harinas sin gluten, se compran en supermercados o dietéticas y vienen ya preparadas)

2 huevos

100 grs de yogur

100 grs de aceite neutro

1 cda polvo hornear (15 grs)

1/4 cdita de sal

1 cdita de esencia de vainilla

Preparación