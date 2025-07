Receta sin aceite y sin frituras: como las papas "fritas" de paquete, pero saludables y caseras.

Existe una receta sin aceite y sin frituras para preparar papas "fritas" iguales a las de paquete, pero en su versión casera y saludable. Si tenés ganas de comer unas ricas papas fritas de paquete pero te preocupa lo poco saludables que son, o bien tenés algún problema de salud que no te posibilita consumirlas, esta receta te va a encantar. Es muy sencilla de hacer en casa con pocos ingredientes y te va a caer mucho más liviana ya que no son fritas, y por ende, no llevan aceite y se hacen al horno. Sin embargo, quedan igual de crocantes y deliciosas.

Si bien no llevan aceite de girasol ni aceite de maíz, llevan apenas un poquito de aceite de oliva. Este tipo de aceite se comporta muy diferente al aceite de girasol y de maíz cuando está expuesto a altas temperaturas, resultando ser una opción mucho más saludable. Además, no lleva grandes cantidades: basta con una gotita, si utilizás el líquido, o con un poco de spray.

A diferencia de los aceites como el de girasol o maíz, que al calentarse a altas temperaturas generan compuestos inflamatorios y dañinos para la salud, el aceite de oliva, en especial si es extra virgen, resiste mejor el calor sin oxidarse fácilmente. Además, en esta receta no se fritan las papas, sino que se hacen al horno. A pesar de esto, se garantiza que su sabor queda delicioso e igual de crocantes que las de paquete.

Ingredientes

Papas (la cantidad que quieras)

Agua potable fría y hielos

Aceite de oliva (de preferencia extra virgen) líquido o en spray

Saborizantes opcionales y a gusto: sal, cebolla en polvo, ajo en polvo, pimentón dulce, perejil, orégano o lo que más te guste

Preparación