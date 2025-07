¿Qué alimentos no deben faltar en una vianda para comer en el trabajo?

Cómo armar una vianda de comida para el trabajo.

Al momento de pensar en una receta de comida para consumir en el trabajo es necesario considerar que algunos alimentos deben estar presentes de manera obligatoria, debido a que esto permitirá construir un hábito y una dieta equilibrada. Es por ello que ciertas opciones es necesario que estén consideradas cuando se planifica el armado de la vianda.

Por lo general, el tiempo no alcanza y una persona decide llevarse lo primero que se lo cruce por la cabeza o salir a comprar algún producto que vendan en una rotisería o supermercado. Estas últimas opciones son las menos aconsejables porque se trata de comidas que disponen de una rápida cocción. No son alternativas recomendables para comer de manera constante.

Cómo armar una vianda de comida para el trabajo.

"Ustedes que todo lo saben, conocen algún servicio de viandas de esos que te mandan para toda la semana? Busco ordenarme un poco, no comida inmunda de dieta", expresó Marianoheller, como figura su usuario de X (Ex Twitter). En los comentarios muchas personas le recomendaron que comience a cocinar verduras y las agregue a la dieta. Aunque otros también le señalaron varios emprendimientos que ofrecen diversidad de menú con todos los alimentos necesario para una alimentación saludable.

¿Qué debe tener una vianda?

Lo principal al pensar en la elaboración de una vianda es que haya una combinación de alimentos que permitan obtener energía, que produzcan una sensación saciedad y aporten los nutrientes necesarios que se necesitan de manera diaria.

Proteínas: pollo, carne magra, pescado, huevos duros, legumbres, quesos bajos en grasa, yogur natural y tofu.

pollo, carne magra, pescado, huevos duros, legumbres, quesos bajos en grasa, yogur natural y tofu. Carbohidratos complejos: arroz integral, quinoa, fideos integrales, batata asada, papa cocida, pan integral, avena y choclo.

Grasas saludables: palta, frutos secos, semilla y aceite de oliva extra virgen.

palta, frutos secos, semilla y aceite de oliva extra virgen. Verduras y hortalizas: variedad de colores y texturas. En esta caso no hay diferencia si van crudas o cocidas.

variedad de colores y texturas. En esta caso no hay diferencia si van crudas o cocidas. Frutas: aportan azúcares naturales para energía rápida, fibra, vitaminas y antioxidantes.

Se pueden conseguir en la web recetas que incluyan cada una de las opciones mencionadas y que den como resultados platos de un enorme sabor. También se le puede pedir a la Inteligencia Artificial que busque alternativas que contengan cada uno de los ingredientes señalados. Una manera rápida y eficaz de adquirir ideas con el fin de desarrollar una vianda saludable.

¿Por qué no se aconseja usar manteca para freír alimentos?

Algunas recetas exponen que es mejor reemplazar el aceite de origen vegetal por la manteca para freír a los alimentos y que estos no queden adheridos a la superficie del sartén. Sin embargo, se trata de una recomendación que no es para nada acertada, debido a que no dispone de un conocimiento que la respalde.

“Por alguna razón que no comprendo, circula en internet el mito de que la manteca es una grasa saludable, pero no hay evidencia que respalde esta idea”, Walter Willert, profesor de epidemiología y nutrición en Harvard. Es un producto que dependiendo de su elaboración puede dispone de un valor muy elevado de grasas saturadas, que no se aconsejan consumir porque aumentan el valor del colesterol, riesgo de contraer enfermedades cardiovasculares y aumento de peso.